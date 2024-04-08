Bloomberg назвал, когда Индия обгонит Китай по экономическому росту

К концу 2020-х темпы роста экономики Индии ускорятся до 9%, Китая — замедлятся до 3,5%. Индия привлекает иностранных инвесторов, но пока те сталкиваются с трудностями — от неразвитой инфраструктуры до бюрократии

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Индия может к 2028 году обогнать Китай по темпам экономического роста, пишет Bloomberg. Китайская экономика демонстрирует замедление роста, западные партнеры все чаще видят в Пекине соперника, а не партнера; в то же время индийский фондовый рынок растет, страна привлекает иностранных инвесторов и заключает новые торговые соглашения с другими государствами.

По прогнозам Barclays и других инвестиционных банков, Индия может стать двигателем глобального экономического роста вместо Китая в течение следующего пятилетнего срока премьер-министра Нарендры Моди (всеобщие выборы в стране пройдут в мае).

Оценка Bloomberg Economics более оптимистична: в базовом сценарии к концу этого десятилетия темпы роста экономики Индии ускорятся до 9%, а Китая — замедлятся до 3,5%. При самом пессимистичном сценарии, который предполагает рост индийской экономики на 6,5%, Индия сможет обогнать Китай в 2037 году.

Сейчас ВВП Индии составляет $3,5 трлн, а Китая — $17,8 трлн. Экономика Китая в четвертом квартале 2023 года выросла на 5,2% в годовом выражении. ВВП Индии в третьем финансовом квартале (октябрь—декабрь) вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Ускорение роста ВВП Индии — одно из главных предвыборных обещаний Моди: в 2023 году он заявлял, что если в третий раз возглавит правительство, сделает все, чтобы поднять экономику страны «на первое место в мире». Власти стремятся сделать ее более конкурентоспособной, что привлекает Запад. Однако иностранные компании, которые хотят вести бизнес в Индии, сталкиваются с различными трудностями — от плохих дорог до бюрократии и нехватки квалифицированных рабочих. Чтобы это исправить и обойти Китай по темпам роста ВВП, властям нужно сосредоточиться на инфраструктурном строительстве, развитии городов, а также качестве рабочей силы.

Летом 2023 года эксперты Goldman Sachs допускали, что экономика Индии к 2075 году станет второй по величине в мире, обогнав Японию, Германию и США и вплотную приблизившись к Китаю. По прогнозам банка, размер экономики Китая через 52 года составит $57 трлн, Индии — $52,5 трлн, США — $51,5 трлн. Богатейший человек Индии, глава Reliance Industries Мукеш Амбани ($117,1 млрд по версии Forbes, 11-е место в мире) считает, что к 2047 году ВВП страны вырастет до $40 млрд.