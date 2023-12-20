 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Индия ответила на обвинения в заговоре для убийства сикха в США

Моди: готовы проверить обвинения США в покушении на одного из лидеров сикхов
В США индийца обвиняют в покушении на убийство одного из лидеров сикских сепаратистов по сговору с индийским чиновником. Премьер Моди заявил, что его страна готова проверить эти данные
Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Индия готова проверить информацию о противоправных действиях своих граждан в США, заявил премьер-министр Нарендра Моди в интервью Financial Times (FT), комментируя обвинения, выдвинутые США в адрес гражданина Индии, в заговоре с целью убийства одного из лидеров сикхского сепаратистского движения под руководством индийского чиновника.

«Если кто-то предоставит нам какую-либо информацию, мы обязательно ее изучим. Если наш гражданин сделал что-то хорошее или плохое, мы готовы это проверить. Наша приверженность — верховенству закона», — сказал политик.

Источники FT рассказали, что покушение готовилось на гражданина США и Канады Гурпатванта Сингха Паннуна, главного юрисконсульта сепаратистской группировки «Сикхи за справедливость». Индия в 2020 году признала Паннуна террористом.

Сикхи — этноконфессиональная группа, в основном проживающая на территории штата Пенджаб в Индии. Известны своими сепаратистскими настроениями, которые выражаются в намерении создать на территории штата независимое государство Халистан.

Движение сикхов было особенно активно в 1980–1990-е годы. Активизация сепаратистского движения сопровождалась убийствами и похищениями. Погибли несколько тысяч человек.

По этому делу, как сообщал Минюст США, арестован индиец Никхил Гупта. По версии обвинения, он вступил в сговор с неназванным индийским чиновником и искал по его заданию наемного убийцу. Человек, к которому в поисках обратился Гупта, и сам киллер были сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками США.

Убийце за совершение преступления должны были заплатить $100 тыс. Гупта получил информацию о жизни предполагаемой жертвы и передал ее киллеру. Но покушение было сорвано.

Гупту обвиняют в заказном убийстве и заговоре с целью совершения заказного убийства. По каждому пункту обвинения ему грозит максимальное наказание 10 лет тюремного заключения.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Моди добавил, что Индия «глубоко обеспокоена деятельностью некоторых экстремистских группировок» за рубежом, поскольку они, «прикрываясь свободой выражения мнений, занимались запугиванием и подстрекательством к насилию».

Канада выслала индийского разведчика после убийства сикхского сепаратиста
Политика
Плакат у сикхского храма после убийства&nbsp;Хардипа Сингха Ниджара


События, связанные с покушением, происходили в июне этого года. 22–23 числа того же месяца Моди был с визитом в США.

Примерно в то же время в Канаде был убит один из лидеров сикхских сепаратистов Хардип Сингх Ниджар. Канада в ответ на это выслала из страны главу отдела исследований и анализа агентства внешней разведки Индии в Канаде Паван Кумар Рай, поскольку Оттава заявила о наличии доказательств причастности к произошедшему агентов индийского правительства. Нью-Дели отверг эти обвинения.

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Индия США Нарендра Моди сикхизм
Материалы по теме
США назвали цену, за которую могли убить лидера сикхов в Нью-Йорке
Политика
Канада выслала 41 дипломата из Индии после скандала с сикхами
Политика
Канада выслала индийского разведчика после убийства сикхского сепаратиста
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 99,05 (+0,47) Инвестиции, 16:28 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 90,41 (+0,32) Инвестиции, 16:28
США изменили механизм потолка цен для российской нефти Политика, 18:22
Ставка на монетизацию: новые требования к базам клиентов Отрасли, 18:19
Москвичам пообещали символическое похолодание перед Новым годом Общество, 18:15
Индия ответила на обвинения в заговоре для убийства сикха в США Политика, 18:06
Курс биткоина поднялся выше $44 тыс. и обновил максимум с начала декабря Крипто, 17:57
Ledger возместит пользователям украденные в результате взлома $600 тыс. Крипто, 17:53
Итоги сессии «Будущее высокотехнологичной экономики» Пресс-центр, 17:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Какие цифровые решения пришли в промышленность из атомной энергетики Тренды, 17:40
Российский суд вынес приговор девяти бойцам «Азова» Общество, 17:36
В Германии не нашли доказательств нападения на лидера АдГ и закрыли дело Политика, 17:36
Клиенты Ситибанка не смогли заместить евробонды российской компании Финансы, 17:34
«Стройтрансгаз» завершает строительство филиала Третьяковской галереи Пресс-релиз, 17:31
Кварацхелия вошел в список самых подешевевших игроков чемпионата Италии Спорт, 17:22
Египет одобрил сделку с ЛУКОЙЛом по разведке и добыче нефти под Хургадой Бизнес, 17:17