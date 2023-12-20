Моди: готовы проверить обвинения США в покушении на одного из лидеров сикхов

Индия ответила на обвинения в заговоре для убийства сикха в США

В США индийца обвиняют в покушении на убийство одного из лидеров сикских сепаратистов по сговору с индийским чиновником. Премьер Моди заявил, что его страна готова проверить эти данные

Нарендра Моди (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Индия готова проверить информацию о противоправных действиях своих граждан в США, заявил премьер-министр Нарендра Моди в интервью Financial Times (FT), комментируя обвинения, выдвинутые США в адрес гражданина Индии, в заговоре с целью убийства одного из лидеров сикхского сепаратистского движения под руководством индийского чиновника.

«Если кто-то предоставит нам какую-либо информацию, мы обязательно ее изучим. Если наш гражданин сделал что-то хорошее или плохое, мы готовы это проверить. Наша приверженность — верховенству закона», — сказал политик.

Источники FT рассказали, что покушение готовилось на гражданина США и Канады Гурпатванта Сингха Паннуна, главного юрисконсульта сепаратистской группировки «Сикхи за справедливость». Индия в 2020 году признала Паннуна террористом.

Сикхи — этноконфессиональная группа, в основном проживающая на территории штата Пенджаб в Индии. Известны своими сепаратистскими настроениями, которые выражаются в намерении создать на территории штата независимое государство Халистан.



Движение сикхов было особенно активно в 1980–1990-е годы. Активизация сепаратистского движения сопровождалась убийствами и похищениями. Погибли несколько тысяч человек.

По этому делу, как сообщал Минюст США, арестован индиец Никхил Гупта. По версии обвинения, он вступил в сговор с неназванным индийским чиновником и искал по его заданию наемного убийцу. Человек, к которому в поисках обратился Гупта, и сам киллер были сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками США.

Убийце за совершение преступления должны были заплатить $100 тыс. Гупта получил информацию о жизни предполагаемой жертвы и передал ее киллеру. Но покушение было сорвано.

Гупту обвиняют в заказном убийстве и заговоре с целью совершения заказного убийства. По каждому пункту обвинения ему грозит максимальное наказание 10 лет тюремного заключения.

Моди добавил, что Индия «глубоко обеспокоена деятельностью некоторых экстремистских группировок» за рубежом, поскольку они, «прикрываясь свободой выражения мнений, занимались запугиванием и подстрекательством к насилию».

События, связанные с покушением, происходили в июне этого года. 22–23 числа того же месяца Моди был с визитом в США.

Примерно в то же время в Канаде был убит один из лидеров сикхских сепаратистов Хардип Сингх Ниджар. Канада в ответ на это выслала из страны главу отдела исследований и анализа агентства внешней разведки Индии в Канаде Паван Кумар Рай, поскольку Оттава заявила о наличии доказательств причастности к произошедшему агентов индийского правительства. Нью-Дели отверг эти обвинения.