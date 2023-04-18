В правящей коалиции Румынии потребовали запрета импорта украинского зерна

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Социал-демократическая партия Румынии потребовала от правящей коалиции ввести временный запрет на импорт сельхозпродукции из Украины.

«Такая мера необходима для защиты румынских фермеров с учетом того, что компенсации, полученные от Европейской комиссии, не могут покрыть общую стоимость понесенного ими ущерба», — объясняет партия свою позицию.

Импорт украинской сельхозпродукции уже запретили Польша, Венгрия и Словакия, обсуждение такого запрета идет в Болгарии. Румыния — последняя граничащая с Украиной страна ЕС, не вводившая такой запрет.

Социал-демократическая партия Румынии на прошедших в 2020 году выборах в парламент получила относительное большинство. Она входит в «Национальную коалицию за Румынию» — правящую коалицию страны вместе с Национальной либеральной партией и Демократическим союзом венгров Румынии.

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