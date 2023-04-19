Bloomberg узнал об опасениях России из-за зависимости от Huawei

Агентство, ссылаясь на отчет Минцифры, сообщило об опасениях российских чиновников из-за рисков для информационной безопасности страны. Также они считают, что зависимость от Китая помешает развитию отечественной промышленности

Фото: David Ramos / Getty Images

Некоторые высокопоставленные российские чиновники около десяти месяцев назад выразили обеспокоенность из-за рисков, связанных с чрезмерной зависимостью от китайских технологий; она возникла после того как Москва потеряла доступ к альтернативным поставщикам из-за санкций США и Евросоюза в ответ на военные действия на Украине, сообщает Bloomberg.

Агентство ссылается на ранее не публиковавшийся отчет Минцифры России, который был составлен летом 2022 года. По данным Bloomberg, в нем говорится, что, по мнению некоторых чиновников, такие компании как Huawei и China Mobile Ltd могут занять доминирующее положение на российском рынке. Это, в свою очередь, может представлять риски для информационной безопасности страны. По данным Bloomberg, в отчете к особо уязвимым группам отнесены микросхемы и радиоэлектронные устройства.

Европейские чиновники, знакомые с документом, утверждают, что эти опасения разделяют несколько сотрудников российского Генштаба, а также некоторые члены Совета Безопасности страны. Они перекликаются с предупреждениями, высказанными в США и странах Европы по поводу риска для безопасности, связанного с использованием китайских технологий, пишет агентство. Например, в мае 2019 года Минторг США ввел санкции против Huawei, посчитав, что Пекин через свое оборудование для сетей 5G, которое поставляет на американский рынок, занимался шпионажем, подрывая тем самым национальную безопасность страны. В Китае эти обвинения отвергали.

Кроме того, пишет агентство, российские чиновники опасаются, что зависимость от Китая может помешать развитию отечественной промышленности: Москва стремится к тому, чтобы самостоятельно производить критическое оборудование.

По словам собеседников Bloomberg, из отчета следует, что Россия хотела приобрести у Китая радиоэлектронику, базовые станции, микросхемы, материалы, используемые в полупроводниках и другие технологии. Российские и китайские чиновники провели несколько раундов переговоров, на которых обсуждались поставки технических компонентов, увеличение производственных мощностей в России и возможные инвестиции в российскую промышленность, пишет агентство.

В китайском МИДе заявили, что не могут проверить достоверность данных, приведенных агентством. В Минцифры России не ответили на запрос Bloomberg.

По мнению европейских чиновников, с которыми побеседовало агентство, Россия «загнала себя в угол», поскольку из-за санкций оказалась отрезана от внешних рынков. В то же время США и ЕС ужесточают контроль над соблюдением ограничений с тем, чтобы Москва не могла импортировать электронные компоненты через третьи страны. Пекин неоднократно критиковал использование санкций для изоляции России, однако китайские компании стараются не нарушать западных мер, опасаясь, что сами могут попасть под ограничения, пишет Bloomberg.

Председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным в марте призвал увеличить объемы двусторонней торговли. Тогда же он поговорил с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным; стороны заявили о важности расширить сотрудничество в сфере торговли, укрепить научно-техническое и инновационное сотрудничество.

По оценке Главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России в 2022 году увеличился на 29,3% к предыдущему году и достиг рекордных $190,3 млрд Китайский экспорт товаров в Россию вырос на 12,8%, до $76,1 млрд, а импорт из России — на 43,4%, до $114,1 млрд.

