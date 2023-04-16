Министр обороны КНР заявил о «новой эпохе» отношений России и Китая

Министр обороны Китая, против которого США в 2018 году ввели санкции за сотрудничество с Россией, прибыл в Москву 16 апреля. На встрече с Путиным он заявил, что отношения Москвы и Пекина превосходят союзы времен холодной войны

Ли Шанфу, Сергей Шойгу и Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Китай и Россию связывают крепкие отношения, которые превосходят союзы времен холодной войны и не направлены против третьих стран. Об этом заявил министр обороны Китая Ли Шанфу, который прибыл с официальным визитом в Россию 16 апреля.

«У нас крепкие отношения, они превосходят союзы времен холодной войны и не направлены против третьих стран. <...> Мы активно развиваем сотрудничество в практических областях, и наши отношения уже вступили в новую эпоху», — сказал министр на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ли Шанфу также отметил, что отношения между Россией и КНР насчитывают более 70 лет и обе страны понимают ту ответственность, которая лежит на них. «Особенно принимая во внимание, что сейчас происходят крупнейшие за последние 100 лет перемены, мы работаем плечом к плечу и работаем над повышением благосостояния наших народов», — отметил глава китайского Минобороны.

Генерала Ли Шанфу утвердили на посту главы Минобороны по итогам парламентской сессии Китая в марте этого года. Ранее он занимал должности директора космодрома Сичан, заместителя командующего Силами стратегического обеспечения НОАК, а в 2017–2022 годах возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. В 2018 году Минфин США ввел санкции против этого департамента и лично Ли Шанфу за военное сотрудничество с Россией. Поводом стала покупка у России истребителей Су-35 и комплексов С-400.

Ли Шанфу прибыл в Москву по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу. Его визит продлится с 16 по 19 апреля. Ранее он провел рабочую встречу с Путиным в Кремлевском дворце. «Очень рад вас видеть. Вы прибыли в Россию после визита в нашу страну нашего большого друга, моего друга, председателя Китайской Народной Республики товарища Си Цзиньпина. Хочу еще раз подчеркнуть, что визит прошел очень продуктивно. Мы в том числе, конечно, затрагивали и сотрудничество по линии военных ведомств», — поприветствовал его Путин. Об итогах встречи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обещал сообщить позже.

Китайский министр обороны прибыл в Москву менее чем через месяц после визита лидера КНР Си Цзиньпиня. Визит продолжался два дня. За это время Путин и Си провели встречу за закрытыми дверями, которая длилась четыре с половиной часа, а также трехчасовые переговоры, после чего дали совместную пресс-конференцию. По итогам визита лидеры двух стран выступили с заявлениями, в которых подчеркивали уникальный характер как их личных отношений, так и отношений между странами.

Также лидеры подписали два совместных документа о развитии партнерства между государствами. Один из них — план развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года — предусматривает восемь основных направлений, в том числе развитие торговли за счет электронной торговли и иных инновационных инструментов, развитие взаимосвязанной логистической системы, обеспечение взаимной и глобальной энергетической безопасности.

В другом документе — заявлении об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия — лидеры двух стран отмечают, что отношения двух стран «являются зрелыми, стабильными, самодостаточными и крепкими, выдержали испытание пандемией COVID-19 и турбулентной международной обстановкой, не подвержены внешнему влиянию, демонстрируют жизнеспособность и позитивную энергетику».