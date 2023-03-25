США обвинили россиянина с бразильским именем в работе на разведку России и мошенничестве

США обвинили россиянина с бразильским именем в работе на разведку России

Минюст США обвинил россиянина в работе на российскую разведку в стране, сообщается на сайте ведомства.

Гражданин России Гражданин России обманным путем въехал в Соединенные Штаты под бразильским именем для поступления в университет в округе Колумбия.

Обвиняемый — 37-летний Сергей Владимирович Черкасов. По версии американской стороны, он был «нелегальным» агентом российской разведки под бразильским именем Виктора Мюллера Феррейры, ему, в частности, инкриминируется работа на иностранную разведку, мошенничество с визами, банковское мошенничество.

Материал дополняется