США ввели санкции против «антиглобалиста» и «креативного дипломата»
США расширили санкции против России, введя ограничения в отношении двух человек и четырех связанных с ними организаций. Под санкции попали президент «Центра поддержки и развития общественных инициатив — «Креативная дипломатия» Наталья Бурлинова (эксперт Российского совета по международным делам) и президент антиглобалистского движения России Александр Ионов.
Именно после доноса Ионова издание «Медуза» признали в России СМИ-иноагентом. Ионов просил признать иноагентом и The Bell. Минюст в итоге внес в реестр иноагентов основательницу проекта Елизавету Осетинскую и главреда Ирину Малкову.
Ионов также известен тем, что в 2016 году его движение организовало в Москве конференцию «Диалог наций», на которую были приглашены, например, представители «Националистического движения Техаса», сепаратисты из Каталонии, с Гавайев, из стран Латинской Америки, а также делегаты ДНР и ЛНР.
Помимо возглавляемых Бурлиновой и Ионовым организаций под санкции также попали ООО «Ионов Трансконтиненталь» и портал stop-imperialism.com, который позиционирует себя как «мировое информационное агентство».
«Креативная дипломатия» позиционирует себя как организация, устанавливающая связи с молодыми лидерами США и Европы. По словам Бурлиновой, она «специализируется на теме мягкой силы и публичной дипломатии».
«Я не знаю, как санкции на меня и мою деятельность повлияют, думаю, что никак. У меня каких-то связей и счетов в США нет. Наверное, надо бить себя кулаком в грудь и говорить, что это круто — быть в таком списке, но я чувствую себя разочарованной: они ввели санкции против организации, которая пыталась налаживать контакт с США, между нашими странами теперь не осталось ничего. Мы никогда не были замечены в такой «русской пропаганде», как они это называют. Наоборот, у нас есть англоязычная программа, мы всегда ее продвигали, она делается за счет Фонда президентских грантов, это нормальная практика», — прокомментировала РБК Бурлинова.
«У них исчерпан лимит санкций, раз они опускаются до нашего муравьиного уровня, вводят санкции против матери двоих детей, которая никогда не была ни в чем замечена. Я строю мосты, а они их разрушают. Мне все равно, я в Америке была, успела поездить, никакой собственности там у меня нет, но это очень грустно. Никаких активов, счетов у меня там нет, это больше политический знак, они маркируют все российские НКО, которые хоть как-то занимались публичной дипломатией», — продолжила она.