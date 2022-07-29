США ввели санкции против «антиглобалиста» и «креативного дипломата»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 16:04
Хуснуллин рассказал о планах по восстановлению Мариуполя Политика, 19:15
Коллективный иммунитет к COVID в России упал до 10,7% Общество, 19:01
Экс-капитан «Локомотива» назвал сырым состав команды на матч с «Зенитом» Спорт, 19:01
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 18:55
Песков назвал неверными слова Салливана о переговорах с Киевом Политика, 18:49
«Не пройти мимо того, кому нужна помощь». Колонка Филиппа Авдеева о добре Стиль, 18:43
США ввели санкции против «антиглобалиста» и «креативного дипломата» Политика, 18:42
Власти Латвии сообщили о жестких проверках россиян и белорусов на границе Политика, 18:40
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 18:32
Акции Intel рухнули на 11% после снижения квартальной выручки и прибыли Инвестиции, 18:32
Группа «Тату» объявила о воссоединении ради концерта в Минске Life, 18:23
СТМ в тренде: как делают консервы и колбасу в Подмосковье Новая экономика, 18:21
Борисов заявил, что дату ухода России с МКС еще не выбрали Технологии и медиа, 18:18
В ДТП на Кубани погибла семья из Петербурга с тремя детьми Общество, 18:17
Война санкций ,  
0 

США ввели санкции против «антиглобалиста» и «креативного дипломата»

США ввели санкции против президента антиглобалистского движения Александра Ионова
Под ограничения попал глава организации, собиравшей в Москве сепаратистов из разных стран мира, Александр Ионов. Санкции также введены в отношении Натальи Бурлиновой — эксперта по международным отношениям
Александр Ионов
Александр Ионов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

США расширили санкции против России, введя ограничения в отношении двух человек и четырех связанных с ними организаций. Под санкции попали президент «Центра поддержки и развития общественных инициатив — «Креативная дипломатия» Наталья Бурлинова (эксперт Российского совета по международным делам) и президент антиглобалистского движения России Александр Ионов.

Именно после доноса Ионова издание «Медуза» признали в России СМИ-иноагентом. Ионов просил признать иноагентом и The Bell. Минюст в итоге внес в реестр иноагентов основательницу проекта Елизавету Осетинскую и главреда Ирину Малкову.

Ионов также известен тем, что в 2016 году его движение организовало в Москве конференцию «Диалог наций», на которую были приглашены, например, представители «Националистического движения Техаса», сепаратисты из Каталонии, с Гавайев, из стран Латинской Америки, а также делегаты ДНР и ЛНР.

Госдеп сравнил санкции против России с признанием ее спонсором терроризма
Политика
Энтони Блинкен

Помимо возглавляемых Бурлиновой и Ионовым организаций под санкции также попали ООО «Ионов Трансконтиненталь» и портал stop-imperialism.com, который позиционирует себя как «мировое информационное агентство».

«Креативная дипломатия» позиционирует себя как организация, устанавливающая связи с молодыми лидерами США и Европы. По словам Бурлиновой, она «специализируется на теме мягкой силы и публичной дипломатии».

Черногория начала замораживать недвижимость попавших под санкции россиян
Политика
Фото:Martin Siepmann / imagebroker.com / Global Look Press

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kimberly White / Stringer Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио
Статьи
Pro
Фото: Rob Stothard / Getty Images «Лучшие дни позади»: что зарубежные СМИ пишут про кризис на рынке труда
Прогнозы
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock КНР и Индия стали закупать меньше нефти из РФ. Почему и что будет дальше
Статьи
Pro
Ликвидировать или оставить: что происходит с трастами россиян в Европе
Статьи
Pro
Ричард Брэнсон «Никакого мобильного до 14 лет»: Маск, Гейтс и Безос — о воспитании детей
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс
Статьи

«Я не знаю, как санкции на меня и мою деятельность повлияют, думаю, что никак. У меня каких-то связей и счетов в США нет. Наверное, надо бить себя кулаком в грудь и говорить, что это круто — быть в таком списке, но я чувствую себя разочарованной: они ввели санкции против организации, которая пыталась налаживать контакт с США, между нашими странами теперь не осталось ничего. Мы никогда не были замечены в такой «русской пропаганде», как они это называют. Наоборот, у нас есть англоязычная программа, мы всегда ее продвигали, она делается за счет Фонда президентских грантов, это нормальная практика», — прокомментировала РБК Бурлинова.

«У них исчерпан лимит санкций, раз они опускаются до нашего муравьиного уровня, вводят санкции против матери двоих детей, которая никогда не была ни в чем замечена. Я строю мосты, а они их разрушают. Мне все равно, я в Америке была, успела поездить, никакой собственности там у меня нет, но это очень грустно. Никаких активов, счетов у меня там нет, это больше политический знак, они маркируют все российские НКО, которые хоть как-то занимались публичной дипломатией», — продолжила она.

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок, Алена Прохоренко Алена Прохоренко
антиглобализм санкции сепаратизм иноагенты
Материалы по теме
Посольство попросило у США гарантий исключения удобрений из-под санкций
Политика
Черногория начала замораживать недвижимость попавших под санкции россиян
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter