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Россия передала Белоруссии план дальнейшей интеграции Однако Минск желает прежде всего скидок на энергоносители, а в политическом объединении не заинтересован
Москва передала Минску свои предложения по дальнейшей интеграции двух стран. Споры об их сближении активизировались в прошлом году, но пока для этого нет ни политических предпосылок, ни экономических возможностей
​Александр Лукашенко, Владимир Путин и Дмитрий Медведев (слева направо) (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

«В настоящий момент мы ведем с нашими коллегами, с нашими партнерами из Белоруссии разговор о том, каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой. Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции. Они определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемым», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев 17 апреля, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства в Госдуме. Хотя Москва и готова развивать сотрудничество с Минском, нужно помнить, что оно должно быть взаимовыгодным, уточнил Медведев.

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Поводом для его заявления стал вопрос депутата Алексея Журавлева, который, изучив нацпроект «Международная кооперация и экспорт», отметил, что Белоруссия в нем не указана среди стран СНГ, при поставках в которые российские компании смогут рассчитывать на поддержку государства. Медведев пообещал наказать «всех в Минпромторге за неправильное изложение сути нашей экономической политики».

20 лет малозаметного сближения

Споры об интеграции, которые Россия и Белоруссия ведут с прошлого года, были спровоцированы российским нефтегазовым налоговым маневром, который предполагает обнуление экспортных пошлин к 2024 году и повышение внутреннего налогообложения. Свои потери из-за него Минск оценивает в $11 млрд в следующие четыре года. Белоруссия настаивает, что единые цены на газ были обещаны еще при подписании Союзного договора 1999 года. Но до сих пор Москва и Минск регулярно спорят о цене на российский газ для Белоруссии. Москва предоставляет ей скидки, но Минск настаивает на том, что цены должны быть приближены к ценам, которые платят потребители в Смоленской области России.

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В основе российско-белорусской интеграции — Договор о создании Союзного государства, подписанный в 1999 году. Он предусматривал сверхамбициозную программу экономического взаимодействия, которая при полноценной реализации фактически привела бы к объединению экономик двух стран.

Что предусмотрено Договором о Союзном государстве:

  • единое налогообложение,
  • единое законодательство в экономической сфере,
  • политика сближения макроэкономических показателей,
  • единая валюта с общим центром ее эмиссии,
  • единая ценовая политика, единые тарифы,
  • общий рынок ценных бумаг, включая единые гособлигации,
  • единая денежно-кредитная политика с едиными ставками (по существу общий центробанк),
  • единая торговая политика с общими таможенными пошлинами,
  • единые энергетическая, транспортная и телекоммуникационная системы,
  • единое пенсионное обеспечение.

К настоящему времени созданы только единое таможенное пространство и зона свободной торговли в ЕАЭС, а также намечены контуры единого рынка ЕАЭС. Полностью же открывать свои рынки страны ЕАЭС пока не готовы, а наиболее остро эта проблема стоит на рынках нефти и газа.

Белоруссия хотела бы как можно скорее запустить общий рынок энергоносителей, но единый рынок газа и единый рынок нефти и нефтепродуктов заработают только с 2025 года, согласно текущим договоренностям ЕАЭС. В декабре 2018 года партнеры Белоруссии по ЕАЭС не поддержали ее предложение форсировать создание общего рынка газа и запустить его уже с 2023 года. Минск настаивает, что единые цены на газ были обещаны еще в 1999 году.

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При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз жестко критиковал идеи о дальнейшей политической интеграции. «Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России. Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны», — говорил белорусский лидер.

Александр Лукашенко (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Смысл есть, но возможностей нет

  • Смысл в экономической интеграции с Белоруссией есть, говорит директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Александр Кнобель: от снижения барьеров в торговле товарами, услугами, в перемещении капитала выиграют обе экономики. Но это «вопрос частичного отказа от суверенитета», подчеркивает он: «Движение в сторону интеграции так или иначе будет подразумевать передачу части полномочий в наднациональные или межнациональные структуры, и здесь уже вмешивается политика».
  • Россия предоставляет значительную поддержку Белоруссии — в размере 3% белорусского ВВП, это около $2 млрд в год (с учетом скрытых субсидий в энергетике), указывает директор по экономическому направлению Института энергетики и финансов Марсель Салихов​. Сейчас Москва пытается получить что-то в ответ, говорит он.
  • Что касается одного из ключевых положений договора — единой валюты, то переход на нее невозможен без единой денежно-кредитной политики и единого эмиссионного центра, отмечает Кнобель. Однако мало кто отказывается от возможности управления своей валютой.

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  • Успешный монетарный союз может возникнуть только в случае, если между странами уже существует сильная торговая интеграция, говорит профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова. Кроме того, структура экономик стран должна быть схожей, но в этом отношении между Россией и Белоруссией имеются значительные различия. «Шоки, которые будут воздействовать на экономики России и Белоруссии, потребуют применения разных инструментов монетарной политики. Исходя из условий, в которых работают обе экономики, ожидать успешного исхода монетарной политики не приходится», — полагает Волчкова.

Готовы ли стороны к более тесной политической интеграции

О зависимости решения экономических проблем от уровня политического сотрудничества Дмитрий Медведев заговорил в конце прошлого года: «Если мы приложим старания к тому, чтобы реализовать договор, подписанный в декабре 1999 года, включая создание структур, которые до сих пор не созданы <…> это позволит нам решать самые разные вопросы, включая вопросы финансово-экономического взаимодействия», — сказал он в Бресте по итогам встречи союзного совета министров.

Политическая часть договора от 1999 года предполагала появление у Союзного государства России и Белоруссии Высшего государственного совета, парламента, совета министров. Из этих структур были учреждены и работают Высший госсовет (его возглавляет Александр Лукашенко, встречи проводятся как минимум раз в году), Парламентское собрание (его возглавляет председатель Госдумы Вячеслав Володин); совет министров также создан и регулярно собирается.

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В согласованном Парламентским собранием проекте бюджета на 2019 год доходная часть должна составить 7,245 млрд руб., из которых доля России — 3,167 млрд руб., Белоруссии — 1,705 млрд руб. Расходы бюджета в 2019 году должны составить 6,3257 млрд руб.

У союза не появилась общая государственная символика, хотя на общественном уровне попытки выбрать гимн предпринимались не раз. Вершиной союзного строительства должно было стать принятие конституционного акта, в котором были бы определены государственное устройство и его правовая система. Однако в последние годы ни Москва, ни Минск о нем не вспоминают.

«Вся эта дискуссия вокруг интеграции связана не с желанием создать некий более близкий союз или единое государственное образование, а с интересами российского бизнеса в Белоруссии, который хочет установить контроль над крупными белорусскими компаниями», — уверен белорусский политолог, директор аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский.

Отношения между Россией и Белоруссией традиционно политизируются, когда возникает конфликт хозяйствующих субъектов, пока разницы между традиционно возникающими шумами и нынешней ситуацией не видно, констатирует доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

К политической интеграции белорусская сторона не готова, это единая позиция и власти, и оппозиции, и общества, потому что это будет означать потерю суверенитета, чего никто в Белоруссии не хочет, говорит белорусский политолог Валерий Карбалевич. По его мнению, Минск будет идти на различные уловки, чтобы не дать прямого отказа на российские предложения.

Авторы: Юлия Старостина, Иван Ткачёв, Полина Химшиашвили, Антон Фейнберг
При участии: Александр Атасунцев
Теги: Дмитрий Медведев, Белоруссия
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