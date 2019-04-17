В основе российско-белорусской интеграции — Договор о создании Союзного государства, подписанный в 1999 году. Он предусматривал сверхамбициозную программу экономического взаимодействия, которая при полноценной реализации фактически привела бы к объединению экономик двух стран.
Что предусмотрено Договором о Союзном государстве:
- единое налогообложение,
- единое законодательство в экономической сфере,
- политика сближения макроэкономических показателей,
- единая валюта с общим центром ее эмиссии,
- единая ценовая политика, единые тарифы,
- общий рынок ценных бумаг, включая единые гособлигации,
- единая денежно-кредитная политика с едиными ставками (по существу общий центробанк),
- единая торговая политика с общими таможенными пошлинами,
- единые энергетическая, транспортная и телекоммуникационная системы,
- единое пенсионное обеспечение.
К настоящему времени созданы только единое таможенное пространство и зона свободной торговли в ЕАЭС, а также намечены контуры единого рынка ЕАЭС. Полностью же открывать свои рынки страны ЕАЭС пока не готовы, а наиболее остро эта проблема стоит на рынках нефти и газа.
Белоруссия хотела бы как можно скорее запустить общий рынок энергоносителей, но единый рынок газа и единый рынок нефти и нефтепродуктов заработают только с 2025 года, согласно текущим договоренностям ЕАЭС. В декабре 2018 года партнеры Белоруссии по ЕАЭС не поддержали ее предложение форсировать создание общего рынка газа и запустить его уже с 2023 года. Минск настаивает, что единые цены на газ были обещаны еще в 1999 году.
При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз жестко критиковал идеи о дальнейшей политической интеграции. «Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России. Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны», — говорил белорусский лидер.
Александр Лукашенко
(Фото: Андрей Епихин / ТАСС)
Смысл есть, но возможностей нет
- Смысл в экономической интеграции с Белоруссией есть, говорит директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Александр Кнобель: от снижения барьеров в торговле товарами, услугами, в перемещении капитала выиграют обе экономики. Но это «вопрос частичного отказа от суверенитета», подчеркивает он: «Движение в сторону интеграции так или иначе будет подразумевать передачу части полномочий в наднациональные или межнациональные структуры, и здесь уже вмешивается политика».
- Россия предоставляет значительную поддержку Белоруссии — в размере 3% белорусского ВВП, это около $2 млрд в год (с учетом скрытых субсидий в энергетике), указывает директор по экономическому направлению Института энергетики и финансов Марсель Салихов. Сейчас Москва пытается получить что-то в ответ, говорит он.
- Что касается одного из ключевых положений договора — единой валюты, то переход на нее невозможен без единой денежно-кредитной политики и единого эмиссионного центра, отмечает Кнобель. Однако мало кто отказывается от возможности управления своей валютой.
- Успешный монетарный союз может возникнуть только в случае, если между странами уже существует сильная торговая интеграция, говорит профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова. Кроме того, структура экономик стран должна быть схожей, но в этом отношении между Россией и Белоруссией имеются значительные различия. «Шоки, которые будут воздействовать на экономики России и Белоруссии, потребуют применения разных инструментов монетарной политики. Исходя из условий, в которых работают обе экономики, ожидать успешного исхода монетарной политики не приходится», — полагает Волчкова.
Готовы ли стороны к более тесной политической интеграции
О зависимости решения экономических проблем от уровня политического сотрудничества Дмитрий Медведев заговорил в конце прошлого года: «Если мы приложим старания к тому, чтобы реализовать договор, подписанный в декабре 1999 года, включая создание структур, которые до сих пор не созданы <…> это позволит нам решать самые разные вопросы, включая вопросы финансово-экономического взаимодействия», — сказал он в Бресте по итогам встречи союзного совета министров.
Политическая часть договора от 1999 года предполагала появление у Союзного государства России и Белоруссии Высшего государственного совета, парламента, совета министров. Из этих структур были учреждены и работают Высший госсовет (его возглавляет Александр Лукашенко, встречи проводятся как минимум раз в году), Парламентское собрание (его возглавляет председатель Госдумы Вячеслав Володин); совет министров также создан и регулярно собирается.
В согласованном Парламентским собранием проекте бюджета на 2019 год доходная часть должна составить 7,245 млрд руб., из которых доля России — 3,167 млрд руб., Белоруссии — 1,705 млрд руб. Расходы бюджета в 2019 году должны составить 6,3257 млрд руб.
У союза не появилась общая государственная символика, хотя на общественном уровне попытки выбрать гимн предпринимались не раз. Вершиной союзного строительства должно было стать принятие конституционного акта, в котором были бы определены государственное устройство и его правовая система. Однако в последние годы ни Москва, ни Минск о нем не вспоминают.
«Вся эта дискуссия вокруг интеграции связана не с желанием создать некий более близкий союз или единое государственное образование, а с интересами российского бизнеса в Белоруссии, который хочет установить контроль над крупными белорусскими компаниями», — уверен белорусский политолог, директор аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский.
Отношения между Россией и Белоруссией традиционно политизируются, когда возникает конфликт хозяйствующих субъектов, пока разницы между традиционно возникающими шумами и нынешней ситуацией не видно, констатирует доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
К политической интеграции белорусская сторона не готова, это единая позиция и власти, и оппозиции, и общества, потому что это будет означать потерю суверенитета, чего никто в Белоруссии не хочет, говорит белорусский политолог Валерий Карбалевич. По его мнению, Минск будет идти на различные уловки, чтобы не дать прямого отказа на российские предложения.