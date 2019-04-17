Однако Минск желает прежде всего скидок на энергоносители, а в политическом объединении не заинтересован

Россия передала Белоруссии план дальнейшей интеграции Однако Минск желает прежде всего скидок на энергоносители, а в политическом объединении не заинтересован

Москва передала Минску свои предложения по дальнейшей интеграции двух стран. Споры об их сближении активизировались в прошлом году, но пока для этого нет ни политических предпосылок, ни экономических возможностей

​Александр Лукашенко, Владимир Путин и Дмитрий Медведев (слева направо) (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

«В настоящий момент мы ведем с нашими коллегами, с нашими партнерами из Белоруссии разговор о том, каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой. Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции. Они определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемым», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев 17 апреля, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства в Госдуме. Хотя Москва и готова развивать сотрудничество с Минском, нужно помнить, что оно должно быть взаимовыгодным, уточнил Медведев.

Поводом для его заявления стал вопрос депутата Алексея Журавлева, который, изучив нацпроект «Международная кооперация и экспорт», отметил, что Белоруссия в нем не указана среди стран СНГ, при поставках в которые российские компании смогут рассчитывать на поддержку государства. Медведев пообещал наказать «всех в Минпромторге за неправильное изложение сути нашей экономической политики».

20 лет малозаметного сближения

Споры об интеграции, которые Россия и Белоруссия ведут с прошлого года, были спровоцированы российским нефтегазовым налоговым маневром, который предполагает обнуление экспортных пошлин к 2024 году и повышение внутреннего налогообложения. Свои потери из-за него Минск оценивает в $11 млрд в следующие четыре года. Белоруссия настаивает, что единые цены на газ были обещаны еще при подписании Союзного договора 1999 года. Но до сих пор Москва и Минск регулярно спорят о цене на российский газ для Белоруссии. Москва предоставляет ей скидки, но Минск настаивает на том, что цены должны быть приближены к ценам, которые платят потребители в Смоленской области России.