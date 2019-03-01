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Политика ,  
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Лукашенко отказался считать Белоруссию нахлебником России
По словам президента, после подобных заявлений о роли Минска «никаких союзов не хочется»
Александр Лукашенко (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал власти России прекратить обвинять Белоруссию в нахлебничестве. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с участием российских СМИ.

«Вы не знаете проблем, которыми живет Беларусь. Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, мне никаких союзов не хочется», — заявил Лукашенко.

Страна ежегодно платит по российским кредитам около $1 млрд в виде процентов, сказал президент, приведя в пример сложных отношений с банками погашение кредита Сбербанка почти на $600 млн.

По его словам, Россия выдавала Белоруссии кредит на строительство АЭС по ставке, которая была существенно выше ставки, например, для Вьетнама. «Выдали нам кредит на АЭС под 4,8%. Для Вьетнама — меньше 3%. Армении — тоже меньше 3%. Вопрос: почему? А под какой процент вы у своих врагов в Америке держите миллиарды долларов? 0,7%», — заметил Лукашенко.

Он добавил, что страна не смогла договориться с Сбербанком о реструктуризации кредита под поручительство «Беларуськалия». «Недавно мы Грефу [глава Сбербанка Герман Греф] вернули кредит под $600 млн, выданный почти под 9%. Пытались договориться цивилизованно. Как нам враги наши западные кредиты выдают под 2% или Китай под 2%. Но нет. Тогда я сказал правительству: немедленно изыскать средства вплоть до золотовалютных резервов и вернуть. Что банк выиграл? И каждый день вы говорите: вот эти нахлебники. А мы платим каждый год $1 млрд процентов. Куда ни кинь — везде клин. И специалисты, и руководство нашей страны это знают. Решать эти вопросы надо, они лежат на поверхности», — заключил Лукашенко.

По его словам, Россия ничего не платит для размещения двух военных баз. «Через год надо заключать новое соглашение. Мы с вас копейки и впредь не возьмем, даже если вы налоговый маневр не отрегулируете. Но, когда у меня вышли некоторые типы вооружений из строя, мне ваши военачальники начали намекать, что надо купить. Вы что, хотите, чтобы я покупал у вас автомат Калашникова, чтобы вас же защищать? До чего мы дошли? Если у вас возможностей больше, то поддержите белорусскую армию. Но в итоге приняли решение, что будем покупать самолеты», — возмутился президент.

Автор: Петр Канаев
Теги: Белоруссия, Александр Лукашеко
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