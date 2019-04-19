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Мюллер сообщил о предупреждении Путина к Авену о санкциях США
В докладе спецпрокурора говорится, что Путин в 2016 году рекомендовал Авену принять меры для защиты себя и Альфа-банка от санкций. Авен попытался установить связь с администрацией Трампа, но так и не смог этого сделать
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем совета директоров Альфа-Банка Петром Авеном в 2016 году предупредил его о возможном введении дополнительных экономических санкций как против России, так и в отношении самой кредитной организации. Об этом говорится в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента США.

В документе указывается, что об этом Авен рассказал во время разговора с проводившими расследование, а также передал часть информации через адвоката.

По словам Авена, указано в докладе, во время встречи «один на один» поднял тему возможных санкций США против россиян, а также против лично Авена и/или Альфа-Банка. Путин предложил Авену принять меры, чтобы защитить себя и Альфа-Банк от американских санкций. Также, в показаниях Авена говорится, что Путин сообщил о проблемах российских властей в выстраивании отношений с администрацией Трампа. ​По словам самого Авена, российский президент в беседе с ним подчеркнул, что не знает, к кому можно обратиться по этому вопросу и не знаком с людьми из окружения Трампа, указывается в докладе.

После встречи с Путиным Авен встретился в Люксембурге с лоббистом Ричардом Бертом, экс-послом США в Германии и членом совета директоров компании LetterOne (управляет активами владельцев «Альфа-групп»). В докладе говорится, что Авен попросил Берта помочь ему установить связь с переходной командой Трампа, отметив, что в этом заинтересованы и высокопоставленные российские чиновники, с которыми он разговаривал.

Политика
Доклад Мюллера. Главное

Берт позвонил политологу Димитрию Саймсу, который имел связи с зятем Трампа Джаредом Кушнером и, как утверждается в документе, лоббировал назначение Берта послом в Россию. Саймс в ответ заявил, что установление канала связи — не самая лучшая идея в свете новостей в СМИ о вероятном вмешательстве России в выборы.

В конце декабря 2016 года Берт написал Авену, что вышел на связь с «очень влиятельной персоной из «Проекта А» и что существует интерес к установлению связи. Но этот вопрос будет обсуждаться после Нового года, так как сейчас из-за инцидента с хакерской атакой на сервера демократов эта тема «слишком взрывоопасна», говорилось в письме Берта к Авену.

В ответ Авен написал: «Спасибо. Все ясно». После этого, по его словам, он не собирался предпринимать новые попытки связаться с командой Трампа. После того, как Берт и Авен снова встретились, экс-посол заявил, что сейчас невозможно установить связь с командой Трампа. В начале 2017 года на очередной встрече с Путиным Авен в ответ на вопрос президента, удалось ли ему связаться с администрацией американского лидера, заявил, что потерпел неудачу.

Политика
Трамп прокомментировал выводы комиссии Мюллера словами Game Over

Позднее Авен сообщал руководителю администрации Путина, что ФБР прислало ему повестку в суд из-за его попыток наладить связь с командой Трампа. Однако, по словам Авена, в Кремле не выразили обеспокоенности по этому вопросу, утверждается в докладе Мюллера.

Пресс-служба Альфа-банка отказалась комментировать РБК эти сообщения.

Доклад Мюллера был опубликован 19 апреля, расследование велось почти два года. По словам спецпрокурора, его команда не нашла доказательств связи Трампа с Москвой, однако Россия предпринимала попытки повлиять на ход американских выборов. В Москве отвергают обвинения во вмешательстве. В Кремле сообщили, что «пролистают» доклад перед тем, как доложить президенту Путину о результатах расследования Мюллера.

Автор: Григорий Дубов
При участии: Георгий Макаренко
Теги: Владимир Путин, Петр Авен, Дональд Трамп, Роберт Мюллер
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