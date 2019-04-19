Мюллер сообщил о предупреждении Путина к Авену о санкциях США

В докладе спецпрокурора говорится, что Путин в 2016 году рекомендовал Авену принять меры для защиты себя и Альфа-банка от санкций. Авен попытался установить связь с администрацией Трампа, но так и не смог этого сделать

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем совета директоров Альфа-Банка Петром Авеном в 2016 году предупредил его о возможном введении дополнительных экономических санкций как против России, так и в отношении самой кредитной организации. Об этом говорится в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента США.

В документе указывается, что об этом Авен рассказал во время разговора с проводившими расследование, а также передал часть информации через адвоката.

По словам Авена, указано в докладе, во время встречи «один на один» поднял тему возможных санкций США против россиян, а также против лично Авена и/или Альфа-Банка. Путин предложил Авену принять меры, чтобы защитить себя и Альфа-Банк от американских санкций. Также, в показаниях Авена говорится, что Путин сообщил о проблемах российских властей в выстраивании отношений с администрацией Трампа. ​По словам самого Авена, российский президент в беседе с ним подчеркнул, что не знает, к кому можно обратиться по этому вопросу и не знаком с людьми из окружения Трампа, указывается в докладе.

После встречи с Путиным Авен встретился в Люксембурге с лоббистом Ричардом Бертом, экс-послом США в Германии и членом совета директоров компании LetterOne (управляет активами владельцев «Альфа-групп»). В докладе говорится, что Авен попросил Берта помочь ему установить связь с переходной командой Трампа, отметив, что в этом заинтересованы и высокопоставленные российские чиновники, с которыми он разговаривал.