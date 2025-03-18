Сийярто назвал переговоры Путина и Трампа шагом к миру
Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа — это отличная новость и шаг в направлении мира, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Сегодня американский и российский президенты сделали очередной большой шаг в направлении мира, и мы надеемся, что Брюссель не сможет помешать мирному соглашению», — написал он в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).
Сийярто отметил, что «особенно хорошая новость» — это заявление об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Он выразил надежду, что Киев и Россия будут придерживаться этой договоренности.
После разговора Путина и Трампа в Кремле заявили, что республиканец предложил сторонам конфликта отказаться от ударов на 30 дней по энергетическим объектам. Там отметили, что Путин поддержал инициативу и «сразу дал российским военным соответствующую команду.
Решение о временном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре в ходе конфликта на Украине также приветствовал канцлер Германии Олаф Шольц.
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