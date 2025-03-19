Польша решила использовать противопехотные мины на границе с Россией
Польша использует противопехотные мины в качестве элемента оборонительных укреплений «Восточный щит» на границе с Россией и Белоруссией, заявил замминистра обороны Павел Бейда в эфире радиостанции RMF FM.
На вопрос о причинах денонсации Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление, производство и передачу противопехотных мин, он ответил: «У нас нет выбора. Ситуация на границе серьезная. Речь идет о польско-белорусской и польско-российской границе <...>. Это будет одним из элементов «Восточного щита».
Оттавская конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении была подписана в 1997 году. В ней 164 государства-участника (Финляндия подписала, но не ратифицировала документ). Среди подписантов нет ведущих производителей и пользователей таких мин — России, США, Китая, Индии, Израиля, Пакистана и других.
Польша объявила о реализации программы «Восточный щит» стоимостью порядка $2,6 млрд в 2024 году. Она предусматривает строительство укреплений и заборов, размещение систем мониторинга, а также изменение формы рельефа и высадку специальных лесных насаждений вдоль 400-километровой границы с Россией и Белоруссией. Как уточнял начальник Главного штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула, военные также подготовят местность для создания минных полей, а мины расставят «только тогда, когда мы будем уверены в неизбежности войны».
18 марта страны Прибалтики и Польша выступили с совместным заявлением о пересмотре своего участия в Оттавской конвенции из-за «угрозы со стороны Москвы и Минска». Польский премьер-министр Дональд Туск ранее пообещал поддержать денонсацию этого документа и Дублинской конвенции о кассетных боеприпасах «для повышения обороноспособности».
Власти России отвергали обвинения в подготовке к военному конфликту со странами НАТО. Президент Владимир Путин называл подобные сообщения бредом и «пугалкой для бюргеров».
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