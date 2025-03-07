Туск выступил за выход Польши из конвенций о минах и кассетных снарядах

Туск пообещал одобрить решение о выходе Польши из конвенций, запрещающих противопехотные мины и кассетные боеприпасы. По его словам, эти меры позволят укрепить обороноспособность страны

Дональд Туск (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Польша рассматривает возможность выхода из Оттавской и Дублинской конвенций о запрете противопехотных мин и кассетных боеприпасов, заявил польский премьер-министр Дональд Туск в сейме (нижней палате парламента). Его слова приводит Wiadomosci.

Туск заявил, что его рекомендация по этому вопросу будет положительной, а соответствующее решение послужит повышению обороноспособности Польши. По его словам, такой тип оружия вызывает «много этических и гуманитарных сомнений», однако им обладают страны, потенциально угрожающие Варшаве.

«Проблема в том, что в нашем окружении есть те, кого мы можем бояться, или те, кто участвует в войне, — у всех это [оружие] есть», — сказал премьер Польши.

По его словам, в нынешних геополитических реалиях Варшава должна действовать несмотря на возможное международное давление и критику. «Польша, я могу заявить об этом здесь со всей решимостью, будет использовать любую имеющуюся возможность для повышения своей обороноспособности. Мы не будем ни на кого смотреть, мы не будем бояться ничьей критики, — заключил Туск.

Оттавская конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении была подписана в 1997 году. В ней 164 государства-участника (Финляндия подписала, но не ратифицировала документ). Среди подписантов нет ведущих производителей и пользователей таких мин — России, США, Китая, Индии, Израиля, Пакистана и других. Дублинская конвенция — международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов. Ее участниками не являются США, Россия и Украина.

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