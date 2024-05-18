Польша потратит $2,6 млрд на «Восточный щит» от России и Белоруссии

Польша потратит $2,6 млрд на новые укрепления на границе с Белоруссией и Россией

На фоне усиления нелегальной миграции со стороны Белоруссии премьер Туск сообщил о разработке плана «Восточный щит», подразумевающим выделение $2,6 млрд на строительство новых приграничных укреплений

Фото: Arkadiusz Stankiewicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Польша потратит дополнительные $2,6 млрд на усиление границы с Россией и Белоруссией — вдоль 400-километровой границы будут построены новые укрепления и заборы, также будут изменены формы рельефа и высажены специальные лесные насаждения. Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск, передает Bloomberg.

По словам политика, план получил название «Восточный щит» и над его реализацией уже работает правительство. «Мы хотим, чтобы наша граница была безопасной в мирное время и непроходимой во время войны», — сказал Туск на военном мероприятии в Кракове, посвященном годовщине битвы при Монте-Кассино.

Как отмечает Bloomberg, решение польских властей по усилению границы происходит на фоне очередной волны нелегальных мигрантов, пересекающих границу со стороны Белоруссии. По данным агентства, несмотря на строительство 5,5-метрового забора в 2022 году, этот поток так и не удалось полностью остановить.

Также Туск сообщил, что ожидает одобрения выделения 500 млн злотых ($127 млн) Европейским инвестиционным банком (EIB) на финансирование расходов Польши на инструменты спутникового мониторинга. По задумке эта система должна стать частью европейской системы ПВО по типу «Железного купола», указывает Bloomberg.

Миграционный кризис разразился на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой в августе 2021 года после запрета государственной авиакомпании Belavia летать в ЕС. Белорусский президент Александр Лукашенко объявил, что страна больше не будет помогать западным государствам контролировать незаконную миграцию на границе с Белоруссией. В ЕС считают, что наплыв мигрантов организовали белорусские власти, преследуя политические цели. В Минске неоднократно отрицали эти обвинения.

Об очередной волне незаконной миграции с территории Белоруссии в марте сообщил Военно-издательский институт (WIW) при Минобороны Польши. Там указали, что прошедшей зимой ситуация была спокойной, но все признаки свидетельствуют о скором росте потока, поскольку с марта число желающих попасть в Польшу растет. Сейчас попытки осуществляют до 130 человек ежедневно, а всего с начала миграционного кризиса польские пограничники выявили свыше 80 тыс. попыток незаконно пересечь границу с белорусской территории, говорилось в сообщении WIW.

В том же месяце министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пообещал усилить войска на восточной границе. Армия планирует, среди прочего, заняться строительством новых объектов для «укрепления безопасности, защиты каждого соотечественника и каждого клочка земли», заявил тогда министр. «Я говорю это не для того, чтобы напугать, а чтобы сдержать наших противников», — подчеркнул Косиняк-Камыш.