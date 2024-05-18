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Политика ,  
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Польша потратит $2,6 млрд на «Восточный щит» от России и Белоруссии

Польша потратит $2,6 млрд на новые укрепления на границе с Белоруссией и Россией
На фоне усиления нелегальной миграции со стороны Белоруссии премьер Туск сообщил о разработке плана «Восточный щит», подразумевающим выделение $2,6 млрд на строительство новых приграничных укреплений
Фото: Arkadiusz Stankiewicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters
Фото: Arkadiusz Stankiewicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Польша потратит дополнительные $2,6 млрд на усиление границы с Россией и Белоруссией — вдоль 400-километровой границы будут построены новые укрепления и заборы, также будут изменены формы рельефа и высажены специальные лесные насаждения. Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск, передает Bloomberg.

По словам политика, план получил название «Восточный щит» и над его реализацией уже работает правительство. «Мы хотим, чтобы наша граница была безопасной в мирное время и непроходимой во время войны», — сказал Туск на военном мероприятии в Кракове, посвященном годовщине битвы при Монте-Кассино.

Как отмечает Bloomberg, решение польских властей по усилению границы происходит на фоне очередной волны нелегальных мигрантов, пересекающих границу со стороны Белоруссии. По данным агентства, несмотря на строительство 5,5-метрового забора в 2022 году, этот поток так и не удалось полностью остановить.

Также Туск сообщил, что ожидает одобрения выделения 500 млн злотых ($127 млн) Европейским инвестиционным банком (EIB) на финансирование расходов Польши на инструменты спутникового мониторинга. По задумке эта система должна стать частью европейской системы ПВО по типу «Железного купола», указывает Bloomberg.

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Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

Миграционный кризис разразился на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой в августе 2021 года после запрета государственной авиакомпании Belavia летать в ЕС. Белорусский президент Александр Лукашенко объявил, что страна больше не будет помогать западным государствам контролировать незаконную миграцию на границе с Белоруссией. В ЕС считают, что наплыв мигрантов организовали белорусские власти, преследуя политические цели. В Минске неоднократно отрицали эти обвинения.

Об очередной волне незаконной миграции с территории Белоруссии в марте сообщил Военно-издательский институт (WIW) при Минобороны Польши. Там указали, что прошедшей зимой ситуация была спокойной, но все признаки свидетельствуют о скором росте потока, поскольку с марта число желающих попасть в Польшу растет. Сейчас попытки осуществляют до 130 человек ежедневно, а всего с начала миграционного кризиса польские пограничники выявили свыше 80 тыс. попыток незаконно пересечь границу с белорусской территории, говорилось в сообщении WIW.

В том же месяце министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пообещал усилить войска на восточной границе. Армия планирует, среди прочего, заняться строительством новых объектов для «укрепления безопасности, защиты каждого соотечественника и каждого клочка земли», заявил тогда министр. «Я говорю это не для того, чтобы напугать, а чтобы сдержать наших противников», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

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Польша граница Дональд Туск Россия Белоруссия нелегальная миграция

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