Страны Балтии и Польша решили выйти из Конвенции по противопехотным минам

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Министры обороны Литвы, Латвии, Эстонии и Польши выступили с совместным заявлением, в котором предлагают пересмотреть участие своих стран в Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Эстонии.

В документе отмечается, что с момента ратификации соглашения ситуация в сфере безопасности региона значительно ухудшилась. Министры указали на рост военной угрозы со стороны России и Белоруссии и подчеркнули необходимость усиления обороноспособности восточного фланга НАТО.

Оттавская конвенция (Конвенция о запрете противопехотных мин) — международный договор, принятый в 1997 году и запрещающий разработку, производство, использование и накопление противопехотных мин. Документ также обязывает государства-участники уничтожать существующие запасы и оказывать помощь жертвам мин. К конвенции присоединилось более 160 стран, но ряд государств, включая Россию, США и Китай, не являются ее участниками.

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур уточнил, что страна не планирует разрабатывать, накапливать или применять противопехотные мины. Однако он подчеркнул, что решения по этому вопросу должны приниматься совместно с региональными союзниками.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил в сейме, что его позиция по выходу из международных соглашений, запрещающих использование противопехотных мир и кассетных боеприпасов, положительная.

«В нашем окружении есть те, кого мы можем опасаться, или те, кто участвует в войне, — у всех это оружие есть», — отметил премьер.

Он добавил, что Варшава готова действовать независимо от внешнего давления.

«Польша будет использовать все доступные средства для укрепления своей безопасности. Мы не станем ориентироваться на чужое мнение и не будем бояться критики», — заявил Туск.