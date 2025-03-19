В Лондоне начался суд над экс-губернатором Севастополя

В Лондоне начался суд над экс-главой Севастополя Овсянниковым, его женой и братом. Их обвиняют в нарушении санкционного режима и отмывании средств. Подсудимые не признают вину. Овсянников ушел с госслужбы в 2020-м

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Бывший губернатора Севастополя (2016-2019) Дмитрий Овсянников предстанет перед судом в Лондоне по обвинению в нарушении санкционного режима, передает Bloomberg.

Овсянникова, его жену Екатерину и брата Алексея обвиняют в покупке автомобиля Mercedes Benz и выплате «тысяч фунтов стерлингов» за обучение детей в частной школе несмотря на введенные рестрикции, заявили прокуроры в первый день судебных заседаний.

Экс-губернатор находился под санкциями Евросоюза, США и Великобритании с 2017 по 2022 год. Однако в 2022-м Европейский суд аннулировал решения Совета ЕС за последние два года о продлении санкций в отношении него. Суд посчитал недостаточными доказательства связей бывшего чиновника с российскими властями и «дестабилизирующего влияния на Украину» после отставки.

В то же время Британия в 2022-м продлила санкционные ограничения в отношении Овсянникова. Сторона обвинения сообщила, что в январе 2023 года ему был выдан британский паспорт, хотя он все еще находился под санкциями. Как пишет Bloomberg, Овсянников предоставил недостоверную информацию для открытия банковского счета, куда его жена через несколько дней после прибытия бывшего чиновника в Британию в феврале того же года перевела в общей сложности £76 тыс.

Когда счет был заморожен, его брат купил машину за £54 тыс., которой, по версии прокуратуры, пользовался сам Овсянников. Позже британские власти разрешили последнему оплачивать расходы на проживание в размере £3 тыс. ежемесячно.

Овсянников, его жена и брат не признали себя виновными и заявили, что они либо не знали о введенных в отношении него санкциях, либо не знали, что ему нельзя получать финансовую помощь, заявили прокуроры. «Немыслимо, чтобы эта информация была неизвестна его жене и брату. Любые заявления об обратном со стороны кого-либо из обвиняемых просто невероятны», — подчеркнул адвокат обвинения Пол Джарвис.

Овсянникова задержали 22 января прошлого года в его лондонском доме по подозрению в нарушении санкционного режима и отмывании денег. The Times со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) писала, что на его счету в одном из банков финансовой группы HBOS находилось £65 тыс. ($82,5 тыс.), также у него изъяли £77,5 тыс. ($98,5 тыс.) наличными. Спустя месяц Овсянникова освободили из-под стражи под залог.

Овсянников был губернатором Севастополя в 2016–2019 годах. Он покинул этот пост «по собственному желанию». В октябре 2019 года Овсянников стал замглавы Минпромторга. Однако весной 2020-го чиновник лишился этого поста после скандала в Ижевске, где он отреагировал нецензурной бранью на проверку в аэропорту перед взлетом. После этого Овсянников ушел с госслужбы и начал предпринимательскую деятельность, в том числе на Кипре.