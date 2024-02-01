Британские власти не уведомили посольство о задержании Овсянникова

Посольство в Лондоне: Британия не уведомила дипломатов о задержании Овсянникова

Дмитрий Овсянников (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Британские власти не уведомили российских дипломатов о задержании бывшего губернатора Севастополя и бывшего замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова, сообщили РБК в посольстве России в Лондоне.

В посольстве отметили, что узнали о задержании бывшего губернатора из британской прессы.

«В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенцией 1965 года, британские власти должны были безотлагательно уведомить посольство о задержании россиянина. Они этого не сделали», — заявили в дипмиссии.

Собеседник РБК подчеркнул, что после публикаций о задержании в местных СМИ дипмиссия направила официальный запрос в МИД Великобритании с целью получить подтверждение и соответствующие разъяснения.

«Потребовали незамедлительно уведомить о причинах и обстоятельствах ареста, а также о местонахождении и условиях содержания россиянина, предоставлении ему переводчика и адвоката. Запросили обеспечить доступ к Д.В. Овсянникову консульских сотрудников в случае его содержания под стражей», — добавил представитель посольства.

Он подчеркнул, что британская сторона также обязана была совершить все эти шаги в соответствии с перечисленными конвенциями.

Накануне британская газета The Times сообщила со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью, что Овсянникова задержали в его доме в Лондоне 22 января. Политика подозревают в нарушении санкционного режима и отмывании денег.

По данным газеты, Овсянников получал переводы на общую сумму 65 тыс. фунтов стерлингов ($82,5 тыс.). У него также изъяли 77,5 тыс. фунтов стерлингов ($98,5 тыс.) наличными.

В Кремле после этого заявили, что власти видели сообщения британской прессы, однако не знают подробностей его задержания в Лондоне.

С 2017 года Овсянников находился под санкциями Великобритании, ЕС и США, однако в 2022 году Европейский суд аннулировал решение Совета ЕС — там не нашли доказательств связей политика с российским руководством и его «дестабилизирующего влияния на Украину».