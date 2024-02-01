 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Британские власти не уведомили посольство о задержании Овсянникова

Посольство в Лондоне: Британия не уведомила дипломатов о задержании Овсянникова
Дмитрий Овсянников
Дмитрий Овсянников (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Британские власти не уведомили российских дипломатов о задержании бывшего губернатора Севастополя и бывшего замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова, сообщили РБК в посольстве России в Лондоне.

В посольстве отметили, что узнали о задержании бывшего губернатора из британской прессы.

«В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенцией 1965 года, британские власти должны были безотлагательно уведомить посольство о задержании россиянина. Они этого не сделали», — заявили в дипмиссии.

Экс-губернатора Севастополя Овсянникова задержали в Лондоне
Политика
Дмитрий Овсянников

Собеседник РБК подчеркнул, что после публикаций о задержании в местных СМИ дипмиссия направила официальный запрос в МИД Великобритании с целью получить подтверждение и соответствующие разъяснения.

«Потребовали незамедлительно уведомить о причинах и обстоятельствах ареста, а также о местонахождении и условиях содержания россиянина, предоставлении ему переводчика и адвоката. Запросили обеспечить доступ к Д.В. Овсянникову консульских сотрудников в случае его содержания под стражей», — добавил представитель посольства.

Он подчеркнул, что британская сторона также обязана была совершить все эти шаги в соответствии с перечисленными конвенциями.

Накануне британская газета The Times сообщила со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью, что Овсянникова задержали в его доме в Лондоне 22 января. Политика подозревают в нарушении санкционного режима и отмывании денег.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

По данным газеты, Овсянников получал переводы на общую сумму 65 тыс. фунтов стерлингов ($82,5 тыс.). У него также изъяли 77,5 тыс. фунтов стерлингов ($98,5 тыс.) наличными.

В Кремле после этого заявили, что власти видели сообщения британской прессы, однако не знают подробностей его задержания в Лондоне.

С 2017 года Овсянников находился под санкциями Великобритании, ЕС и США, однако в 2022 году Европейский суд аннулировал решение Совета ЕС — там не нашли доказательств связей политика с российским руководством и его «дестабилизирующего влияния на Украину».

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

WP рассказала новые подробности совещания по поводу увольнения Залужного

ЕС подготовил проект для разблокировки помощи Украине со стороны Орбана

Сколько денег и куда перевели из России в 2023 году. Инфографика

Названы крупнейшие аэропорты России. Рейтинг

Бум IPO продолжается. Сколько сделок ожидается в 2024 году

Раскрыты подробности о новом российском кроссовере за 4 млн рублей

Тейлор Свифт стала жертвой скандала с дипфейком. Что произошло

Теги
Севастополь Лондон Великобритания задержание новости Дмитрий Овсянников
Материалы по теме
Экс-губернатора Севастополя Овсянникова задержали в Лондоне
Политика
В Кремле заявили, что не знают подробности задержания бывшего губернатора
Политика
Лева Би-2 добрался до Израиля после задержания в Таиланде
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 97,4 (+0,29) Инвестиции, 16:58 Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 90,23 (+0,56) Инвестиции, 16:58
Связанная с помощью Киеву сделка в сенате США оказалась под угрозой срыва Политика, 18:20
Понравившийся жене Макрона игрок покинул Кубок Азии из-за секс-скандала Спорт, 18:14
В Минобразования Литвы оценили отказ от русского как второго иностранного Общество, 18:10
На Варшавском шоссе в Москве загорелся рейсовый автобус. Видео Общество, 18:07
Фермеры заблокировали Евроквартал в Брюсселе, где идет саммит по Украине Политика, 18:05
Глава ФССП рассказал о взыскании имущества уехавших из России должников Недвижимость, 18:05
В Белгороде задержали волонтера, помогавшего беженцам с Украины Политика, 18:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Что сделает российские ИТ-продукты более конкурентоспособными РБК и Softline, 17:58
Страны ЕС утвердили использование доходов от замороженных активов России Политика, 17:49
«Спартак» договорился с Газизовым об урегулировании многомиллионных исков Спорт, 17:44
Акции банков упали из-за рисков на рынке коммерческой недвижимости США Инвестиции, 17:41
Почему нельзя перезванивать на незнакомый номер. Тест РБК и Сбер, 17:32
Путин запретил награды, напоминающие видом или названием государственные Политика, 17:32
Полицейские пресекли заезд дрифтеров по льду Москвы-реки. Видео Общество, 17:22