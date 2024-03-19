Эстония решила выслать российского дипломата
Один дипломат из российского посольства в Эстонии объявлен персоной нон грата, его вышлют. Об этом заявил эстонский МИД, пишет издание Delfi.
Ведомство уточнило, что объявленный нежелательным сотрудник имеет «дипломатический статус».
В МИД страны был вызван российский поверенный в делах посольства России. В ведомстве заявили: «Эстония не намерена терпеть действия России против нашей независимости».
Там призвали также прекратить «гибридные операции, координируемые российскими спецслужбами против безопасности Эстонской Республики».
Ранее 19 марта о высылке российского дипломата объявила Молдавия. В МИД страны вызвали посла России, которому объявили, что один из сотрудников дипмиссии объявлен персоной нон грата.
Его выслали из-за организации выборов президента России на территории Приднестровья «вопреки позиции молдавских властей».
В российский МИД эстонского временного поверенного последний раз вызывали в феврале 2024 года. Дипломату заявляли протест из-за планов властей Эстонии перезахоронить останки советских солдат на Таллинском военном кладбище
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