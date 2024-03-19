Эстония решила выслать российского дипломата

Из посольства России в Эстонии вышлют сотрудника с дипломатическим статусом. В МИДе также заявили о «гибридных операциях», которые российские спецслужбы координируют против республики

Здание поольства России в Таллине (Фото: ТАСС)

Один дипломат из российского посольства в Эстонии объявлен персоной нон грата, его вышлют. Об этом заявил эстонский МИД, пишет издание Delfi.

Ведомство уточнило, что объявленный нежелательным сотрудник имеет «дипломатический статус».

В МИД страны был вызван российский поверенный в делах посольства России. В ведомстве заявили: «Эстония не намерена терпеть действия России против нашей независимости».

Там призвали также прекратить «гибридные операции, координируемые российскими спецслужбами против безопасности Эстонской Республики».

Ранее 19 марта о высылке российского дипломата объявила Молдавия. В МИД страны вызвали посла России, которому объявили, что один из сотрудников дипмиссии объявлен персоной нон грата.

Его выслали из-за организации выборов президента России на территории Приднестровья «вопреки позиции молдавских властей».

В российский МИД эстонского временного поверенного последний раз вызывали в феврале 2024 года. Дипломату заявляли протест из-за планов властей Эстонии перезахоронить останки советских солдат на Таллинском военном кладбище