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Высылки дипломатов ,  
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Эстония решила выслать российского дипломата

МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата
Сюжет
Высылки дипломатов
Сюжет
Война санкций
Из посольства России в Эстонии вышлют сотрудника с дипломатическим статусом. В МИДе также заявили о «гибридных операциях», которые российские спецслужбы координируют против республики
Здание поольства России в Таллине
Здание поольства России в Таллине (Фото: ТАСС)

Один дипломат из российского посольства в Эстонии объявлен персоной нон грата, его вышлют. Об этом заявил эстонский МИД, пишет издание Delfi.

Ведомство уточнило, что объявленный нежелательным сотрудник имеет «дипломатический статус».

В МИД страны был вызван российский поверенный в делах посольства России. В ведомстве заявили: «Эстония не намерена терпеть действия России против нашей независимости».

Там призвали также прекратить «гибридные операции, координируемые российскими спецслужбами против безопасности Эстонской Республики».

Сотрудника посольства России вышлют из Молдавии за организацию выборов
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Здание посольства России в Кишиневе

Ранее 19 марта о высылке российского дипломата объявила Молдавия. В МИД страны вызвали посла России, которому объявили, что один из сотрудников дипмиссии объявлен персоной нон грата.

Его выслали из-за организации выборов президента России на территории Приднестровья «вопреки позиции молдавских властей».

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В российский МИД эстонского временного поверенного последний раз вызывали в феврале 2024 года. Дипломату заявляли протест из-за планов властей Эстонии перезахоронить останки советских солдат на Таллинском военном кладбище

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Теги
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