Глава МВД Эстонии не удивился, что Россия объявила его в розыск
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс отреагировал на объявление его в розыск Россией. Он заявил, что в этом «нет ничего удивительного», в интервью порталу Delfi.
«Поскольку в России приближаются президентские выборы и 9 мая уже не за горами, в таком поведении нет ничего удивительного», — прокомментировал он.
По мнению Ляэнеметса, действия России можно трактовать и как попытку изоляции от всего мира его и других чиновников. Глава МВД Эстонии добавил, что его не пугает объявление в розыск, но он относится к нему серьезно.
«Я также понимаю это в том смысле, что у нас есть органы безопасности — я им доверяю, они справятся с задачей», — заключил он.
Лаури Ляэнеметса объявили в розыск 12 марта. Карточка с его именем появилась в базе МВД. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что в отношении министра возбудили дело об уничтожении или повреждении памятников советским воинам.
В середине февраля МВД России объявило в розыск по уголовной статье премьера Эстонии Каю Каллас. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что «это только начало». Как уточнял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в розыск были объявлены политики, которые «ответственны за решения, фактически являющиеся надругательством над исторической памятью».
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