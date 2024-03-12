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Политика ,  
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Глава МВД Эстонии не удивился, что Россия объявила его в розыск

Глава МВД Эстонии не удивился объявлению его в розыск Россией
Лаури Ляэнеметс
Лаури Ляэнеметс (Фото: Mihkel Maripuu / imago-images.de / Scanpix / ТАСС)

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс отреагировал на объявление его в розыск Россией. Он заявил, что в этом «нет ничего удивительного», в интервью порталу Delfi.

«Поскольку в России приближаются президентские выборы и 9 мая уже не за горами, в таком поведении нет ничего удивительного», — прокомментировал он.

По мнению Ляэнеметса, действия России можно трактовать и как попытку изоляции от всего мира его и других чиновников. Глава МВД Эстонии добавил, что его не пугает объявление в розыск, но он относится к нему серьезно.

«Я также понимаю это в том смысле, что у нас есть органы безопасности — я им доверяю, они справятся с задачей», — заключил он.

В России объявили в розыск главу МВД Эстонии
Политика
Лаури Ляэнеметс

Фото: МВД России
Фото: МВД России

Лаури Ляэнеметса объявили в розыск 12 марта. Карточка с его именем появилась в базе МВД. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что в отношении министра возбудили дело об уничтожении или повреждении памятников советским воинам.

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В середине февраля МВД России объявило в розыск по уголовной статье премьера Эстонии Каю Каллас. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что «это только начало». Как уточнял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в розыск были объявлены политики, которые «ответственны за решения, фактически являющиеся надругательством над исторической памятью».

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Теги
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