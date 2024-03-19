Сотрудника посольства России вышлют из Молдавии за организацию выборов

Здание посольства России в Кишиневе (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Посол России в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД и уведомлен о том, что один из сотрудников дипмиссии объявлен персоной нон грата и должен покинуть страну, сообщается в телеграм-канале дипведомства.

«Дипломату был выражен протест в связи с организацией выборов президента Российской Федерации на территории Приднестровского региона Республики Молдова вопреки позиции молдавских властей», — говорится в сообщении.

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