МИД выразил протест Эстонии из-за планов перезахоронить советских военных
Временного поверенного в делах Эстонии в России Яну Ванамёльдер вызвали в МИД, сообщает ведомство. Дипломату выразили протест из-за планов эстонских властей перезахоронить останки советских солдат на Таллинском военном кладбище.
МИД заявил, что решение о переносе могил было принято без согласия родственников; эти действия «идут вразрез с общепризнанной международной практикой и человеческой моралью», и Москва ответит на них, пообещало ведомство.
В ноябре 2023 года Эстонский военный музей сообщил, что весной планирует перезахоронить останки 16 советских солдат, захороненных на кладбище Сил обороны в конце 1960-х — начале 1970-х годов, чтобы начать реконструкцию дороги, которая ведет к памятнику кавалерам ордена Креста Свободы. Могилы будут перенесены на другой участок того же кладбища, отмечал директор музея Хеллар Лилль.
«Их перезахоронение совершенно законно», — сказал он ERR, отметив, что в других странах Европы такая практика распространена. Лилль говорил, что родственников захороненных солдат необходимо оповестить за шесть месяцев до начала работ. Поскольку контактов родных у музея не было, на кладбище установили объявления с номером телефона сотрудника, сказал директор. Он выражал уверенность, что с родными удастся договориться.
31 января российское посольство в Эстонии сообщило, что информационные таблички о переносе захоронений появились у 38 могил советских солдат. Как заявили дипломаты, это произошло «втихаря, без какого-либо освещения в СМИ». По мнению дипведомства, эстонские власти хотят, «не привлекая внимания родственников, выждать полгода с момента установки табличек» и приступить к перезахоронению.
Таллинское военное кладбище было создано в 1887 году, там похоронены до 5 тыс. военнослужащих разных национальностей.
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