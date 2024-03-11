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Выборы президента России ,  
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Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за участков для голосования

Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за участков для голосования в ПМР
Сюжет
Выборы президента России
Олег Васнецов
Олег Васнецов (Фото: Артем Кулекин / РИА Новости)

Российского посла в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии после новостей о том, что в Приднестровье могут открыть избирательные участки для голосования на выборах президента России. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

«В ходе встречи российскому дипломату будет сообщена позиция неодобрения решения об открытии избирательных участков Российской Федерации в Приднестровском регионе Республики Молдова», — говорится в сообщении.

Васнецов должен прибыть в министерство 12 марта.

Молдавия разрешила России открыть только один избирательный участок
Политика
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

11 марта информагентство «Новости Приднестровья» сообщило, что 17 марта посольство России откроет в непризнанной республике шесть участков для голосования на выборах российского президента.

В феврале Молдавия уведомила Россию, что разрешает зарегистрировать на своей территории только один избирательный участок. Также российскому посольству сообщили о неприемлемости открытия участков в Приднестровье.

О недопустимости проведения процедуры в непризнанной республике заявлял председатель парламента и руководитель правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу.

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В марте 2018 года в Молдавии было открыто 27 избирательных участков, также граждане России могли проголосовать в 24 пунктах в Приднестровье. В непризнанной республике живут более 200 тыс. россиян.

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Теги
Молдавия Россия Приднестровье
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