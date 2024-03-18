Белый дом после выборов в России заявил о признании реальности

США будут работать, исходя из реальности, того, что Путин — президент России, но поздравлять его с победой не будут, заявили в Вашингтоне. Кремль указывал, что не согласен с оценками российских выборов, которые дают в США

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Реальность заключается в том, что Владимир Путин — президент России, и США будут действовать, исходя из этого, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме, трансляция шла на YouTube.

«Нам приходится иметь дело с этой реальностью на протяжении всей войны в Украине, на фоне других шагов, противоречащих нашим национальным интересам, и всего, что мы видели со стороны этого президента и России под его руководством», — сказал Салливан.

США продолжат работать, исходя из нынешней реальности, «но это не отменяет того факта, что эти выборы [в России] не соответствовали каким-либо критериям справедливости», добавил помощник Джо Байдена.

Президентские выборы в России прокомментировал и заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. По его словам, Соединенные Штаты осознают, что победит на них Путин, однако, так как «это был недемократический процесс, никаких о звонков с поздравлениями из Соединенных Штатов не будет».

Кремль ранее говорил, что категорически не согласен с оценкой выборов американскими властями, и российские власти не готовы к ней прислушаться. «Де-факто США являются страной, глубоко вовлеченной в войну на Украине. Страна, которая по сути де-факто воюет с нами», - заявил представитель президента Дмитрий Песков.

Выборы в России проходили три дня, с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, после подсчета 100% голосов Путин набрал на них рекордные 87,28% голосов. Второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ с 4,31%, на третьем месте — Владислав Даванков от «Новых людей» с 3,85%. Леонид Слуцкий от ЛДПР, занявший последнее место, набрал 3,2%. Таким образом, Путин пойдет на пятый президентский срок. Официальные итоги подведут в четверг, 21 марта.

Путина поздравили турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Венесуэлы Николас Мадуро, глава Китая Си Цзиньпин, КНДР, Белоруссия, Казахстан, Индия и другие страны. Отказались направлять поздравления Германия, Британия и Польша, заявив, что выборный процесс в России не был свободным и честным. Евросоюз не признал итогов голосования в Крыму, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.