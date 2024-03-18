ЦИК подсчитала 100% протоколов на выборах президента России
Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Такие итоги огласила ЦИК России после подсчета 100% протоколов.
Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%;
Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%;
Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%.
Ранее ЦИК оглашала и результаты дистанционного голосования. Так, на федеральном ДЭГ у Путина было 87,41% голосов, Даванкова — 6,28% голосов, Слуцкого — 3,75%, у Харитонова — 2,56%. В Москве на онлайн-голосовании Путин набрал 89,1%, Даванков — 4,4%, Харитонов — 3,3%, Слуцкий — 3,2%.
Выборы президента России прошли 15–17 марта.
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