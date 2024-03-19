 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

Путин получил более 70% голосов на выборах за рубежом

Сюжет
Выборы президента России
Люди стоят в очереди на голосование у посольства России в Лондоне
Люди стоят в очереди на голосование у посольства России в Лондоне (Фото: Kevin Coombs / Reuters)

Содержание:

В выборах президента России за рубежом приняли участие более 383 тысяч человек — это беспрецедентные цифры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Согласно данным Центризбиркома, Владимира Путина на зарубежных участках поддержали 72,1% избирателей, кандидата от «Новых людей» Владислава Даванкова — 16,65%, коммуниста Николая Харитонова — 2,22%, за лидера ЛДПР Леонида Слуцкого — 1,97%. Эти результаты отличаются от общих итогов голосования вторым местом Даванкова. По итогам подсчета 100% протоколов, Путин получил 87,28%, Харитонов — 4,31%, Даванков — 3,85%, Слуцкий — 3,20%.

Как голосовали в странах СНГ и в Турции

Путин безоговорочно победил в Абхазии и Южной Осетии, многие граждане которых имеют и российские паспорта. В Азербайджане, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане у российского президента победа на всех участках.

В Армении на трех участках, расположенных в российских военных частях главнокомандующий получил по 99%/ На двух участках голосовали гражданские избиратели - в посольстве в Ереване победил Даванков (49,85%), в консульстве в Гюмри у Путина более половины голосов, а у Даванкова — 30%.

Читайте на РБК Pro
«Забой свиней»: как крипта стала идеальной средой для обмана в Сети
Менеджер взял деньги и исчез: как искать партнера в КНР и работать с ним
Помогает ли кофе со стевией снизить вес и избежать диабета
На работе вы ведете себя как жертва. Как это пресечь — 10 советов

В Казахстане Даванков выиграл на трех из семи участков (на двух в Алма-Ате и одном в Астане), на остальных победу одержал Путин.

В Турции было открыто четыре участка — Путин победил на трех. На одном, в Трабзоне, Даванков победил с результатом в 64%.

Как голосовали в Европе

Путин победил на 30 участках в странах Европы, Даванков — в 23. Выдвижение президента на новый срок поддержали Кипр и Греция, где он на всех трех участках получил более 85%. Под 80% он набрал в Боснии и Герцеговине. Также он победил в Албании, Бельгии, Болгарии, Италии, Франции, Германии, Норвегии, Мальте, Македонии и Исландии, а также в Эстонии и Латвии.

Даванков победил в Австрии, Великобритании, Дании, Ирландии, Польше, Португалии, Словакии, Чехии, Словении, Венгрии, Швеции, Хорватии и Испании, а также в Литве и Сербии.

В трех балтийский странах — Латвии, Литве и Эстонии 17 марта выстроились очереди на голосование. В Риге, столице Латвии, голосование проходило в российском посольстве. В базе ЦИК указано, что там располагалось две участковых избирательных комиссии. По данным ЦИК, на обеих проголосовать удалось 929 избирателями. Недействительных бюллетеней на участках — 100. На одном из участков Владимир Путин набрал 68,2%, а Даванков — 18,9%. На втором победу одержал Владимир Путин — 73,2%, у кандидата «Новых людей» — 12,6%.

Победу Владимир Путин получил и на единственном участке в Эстонии, где проголосовали 2415 человек. У президента 75,22% голосов (1833), у Даванкова — 12,7% (311), недействительных — 224 бюллетеня.

В Литве на единственном участке, организованном в Вильнюсе, выдали 772 бюллетеня. Победу одержал Владислав Даванков, получивший 302 голоса (39%), за Владимира Путина проголосовали 229 человек (29%), 203 бюллетеня были признаны недействительными.

Еще на 10 участках Даванков уступил Владимиру Путину в пределах 10%. Так, например, на участки № 8334 в Швейцарии результат действующего президента составил 47,67%, а у Даванкова — 37,54%. Также меньше 10% он уступил Путину на участках в Албании, Малайзии, Румынии, Люксембурге.

Путин получил более 70% голосов на выборах за рубежом
Video

Как голосовали в Африке, Азии, Латинской Америке и в Австралии

В Аргентине и Парагвае, где было открыто по одному участку, более 50% получил Даванков. В Уругвае Путин и Даванков набрали равное количество голосов — по 43%. В остальных странах Латинской Америки, где проходило голосование, победил Путин (на Кубе и в Венесуэле у него более 80%).

В Израиле Даванков с небольшим отрывом победил на всех трех участках, в Палестине Путин набрал более 90%.

В Афганистане Путин лидировал с огромным отрывом на обоих УИК, похожая картина была в Ираке, Иран и Иордании. Президент с небольшим отрывом от Даванкова победил на участках в Южной Корее, в КНДР же Путин получил под 90%. 

В Китае Путин на всех УИК получил более 50%. В Индии Путин получил на 4 участках более 70%, а на одном (в Гоа) немного уступил Даванкову. В Таиланде на УИК в Бангкоке победил Даванков, на Пхукете - Путин. Во Вьетнаме на двух участках победил Путин, на двух - Даванков. 

В африканских странах, власти которых в последнее время активно развивают сотрудничество с Россией, большинство голосов отошло к Владимиру Путину. В Мали, Центральноафриканской республике и Буркина-Фасо он набрал более 80%.

В Австралии Путин получил на двух участках более 50%, на УИК, где могли проголосовать россияне из Новой Зеландии, Тонга и Самоа президент получил 52%, Даванков — 28,65%.

Как голосовали в США, Канаде и Мексике

В США были открыты три участка: в Нью-Йорке Даванков на 1% опередил Путина, набрав 36,9% голосов; в Хьюстоне Путин получил 42%, а Даванков почти 38% голосов; в Вашингтоне, где расположено посольство, у президента 54,9%.

На единственном участке в Мексике Путин набрал более 52%, в Канаде он также получил более 50% на всех 3 УИК.

Где Путин и Даванков получили лучшие результаты

Для Путина самыми успешным по проценту набранных голосов стали участки в Армении, Туркменистане, Южной Осетии, Абхазии, Палестине, Таджикистане, Сирии, Ираке, КНДР.

На единственном участке в Сирии, который располагался в посольстве в Дамаске, абсолютное большинство избирателей проголосовало досрочно, — 7495 человек из 7894, включенных в список избирателей. Владимир Путин получил 91,5% голосов, на втором месте Леонид Слуцкий с 1%.

Самый высокий процент голосов Даванков получил в Черногории — 68,89%, чуть меньше в Сербии — 67,4%. На участке № 8069 во Вьетнаме его поддержали 65,55% (из четырех участков, открытых в стране, Даванков победил на двух, еще на двух победу одержал Владимир Путин). Третий по величине результат он получил на участке в турецком Трабзоне (№ 8293) — 64,47%.

Харитонова поддержали в Сомали и Северной Корее

Максимальный процент, который набрал в проанализированных участках кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 12,9% — именно столько россиян проголосовали за него на участке в Джибути, на котором также могли проголосовать и избиратели из Сомали. В КНДР за него отдали голоса 10% избирателей. При этом, Харитонов не получил ни одного голоса в 13 зарубежных участках — в частности, в Эритрее, Судане, Кении и Пакистане.

Менее всего голосов на зарубежных участках набрал Леонид Слуцкий. В среднем, на 220 участках он получал 1,94% голосов. Свой наибольший процент он получил в Камеруне и Экваториальной Гвинее, где за него проголосовали 10,53% пришедших на выборы россиян.

Недействительные бюллетени

Согласно избирательному законодательству, бланк будет признан недействительным, если избиратель не поставит значок в квадрат напротив кандидата, либо проставит больше отметок, чем допустимо. Наибольшее число недействительных бюллетеней было на участке № 8026 в Армении — 967 штуки. Далее следуют Кипр, Франция, Германия и Великобритания.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. За рубежом голосование было организовано в 144 странах. Во многих странах было открыто меньше избирательных участков, чем на предыдущих выборах — из-за закрытия дипломатических представительств и сокращения числа дипломатов.

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?
Авторы
Теги
Персоны
Роман Покатилов, Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Выборы Владимир Путин Владислав Даванков выборы президента Николай Харитонов Леонид Слуцкий
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Владислав Даванков фото

Владислав Даванков

политик, вице-спикер Госдумы
25 февраля 1984 года
Николай Харитонов фото

Николай Харитонов

депутат Госдумы, кандидат в президенты России
30 октября 1948 года
Материалы по теме
Москалькова пожаловалась ООН на нарушения прав россиян за рубежом
Политика
Эрдоган созвонился с Путиным и поздравил его с победой на выборах
Политика
Слуцкий фразой «главное — участие» оценил последнее место на выборах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 100,24 (+0,27) Инвестиции, 18 мар, 17:03 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 91,98 (+0,11) Инвестиции, 18 мар, 17:03
Сырский назвал приоритетную задачу на посту главкома ВСУ Политика, 07:35
Над Белгородской и Воронежской областями сбили два беспилотника Политика, 07:33
Росрыболовство поддержало идею пересмотреть рыболовные соглашения России Бизнес, 07:28
Десять жилых кварталов со школами и детскими садами рядом с домом РБК и ПИК, 07:00
Аэропорт Сочи запросил для себя режим «открытого неба» на три года Бизнес, 07:00
Из-за чего Генпрокуратура потребовала вернуть 13 участков в Барвихе Бизнес, 07:00
Путин получил более 70% голосов на выборах за рубежом Политика, 06:56
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Умер тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов Спорт, 06:46
Северная Корея провела стрельбы из РСЗО сверхкрупного калибра Политика, 06:19
Маск рассказал о встрече с Трампом и употреблении кетамина Технологии и медиа, 06:13
Россияне стали считать себя счастливее, чем десять лет назад Общество, 06:00
Региональный режим ЧС ввели в Амурской области из-за обрушения на руднике Общество, 05:52
Britannica запланировала получить оценку в $1 млрд в рамках IPO Бизнес, 05:21
CERN прекратит сотрудничество с 500 связанными с Россией специалистами Политика, 04:53