Путин получил более 70% голосов на выборах за рубежом

Люди стоят в очереди на голосование у посольства России в Лондоне (Фото: Kevin Coombs / Reuters)

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В выборах президента России за рубежом приняли участие более 383 тысяч человек — это беспрецедентные цифры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Согласно данным Центризбиркома, Владимира Путина на зарубежных участках поддержали 72,1% избирателей, кандидата от «Новых людей» Владислава Даванкова — 16,65%, коммуниста Николая Харитонова — 2,22%, за лидера ЛДПР Леонида Слуцкого — 1,97%. Эти результаты отличаются от общих итогов голосования вторым местом Даванкова. По итогам подсчета 100% протоколов, Путин получил 87,28%, Харитонов — 4,31%, Даванков — 3,85%, Слуцкий — 3,20%.

Как голосовали в странах СНГ и в Турции

Путин безоговорочно победил в Абхазии и Южной Осетии, многие граждане которых имеют и российские паспорта. В Азербайджане, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане у российского президента победа на всех участках.

В Армении на трех участках, расположенных в российских военных частях главнокомандующий получил по 99%/ На двух участках голосовали гражданские избиратели - в посольстве в Ереване победил Даванков (49,85%), в консульстве в Гюмри у Путина более половины голосов, а у Даванкова — 30%.

В Казахстане Даванков выиграл на трех из семи участков (на двух в Алма-Ате и одном в Астане), на остальных победу одержал Путин.

В Турции было открыто четыре участка — Путин победил на трех. На одном, в Трабзоне, Даванков победил с результатом в 64%.

Как голосовали в Европе

Путин победил на 30 участках в странах Европы, Даванков — в 23. Выдвижение президента на новый срок поддержали Кипр и Греция, где он на всех трех участках получил более 85%. Под 80% он набрал в Боснии и Герцеговине. Также он победил в Албании, Бельгии, Болгарии, Италии, Франции, Германии, Норвегии, Мальте, Македонии и Исландии, а также в Эстонии и Латвии.

Даванков победил в Австрии, Великобритании, Дании, Ирландии, Польше, Португалии, Словакии, Чехии, Словении, Венгрии, Швеции, Хорватии и Испании, а также в Литве и Сербии.

В трех балтийский странах — Латвии, Литве и Эстонии 17 марта выстроились очереди на голосование. В Риге, столице Латвии, голосование проходило в российском посольстве. В базе ЦИК указано, что там располагалось две участковых избирательных комиссии. По данным ЦИК, на обеих проголосовать удалось 929 избирателями. Недействительных бюллетеней на участках — 100. На одном из участков Владимир Путин набрал 68,2%, а Даванков — 18,9%. На втором победу одержал Владимир Путин — 73,2%, у кандидата «Новых людей» — 12,6%.

Победу Владимир Путин получил и на единственном участке в Эстонии, где проголосовали 2415 человек. У президента 75,22% голосов (1833), у Даванкова — 12,7% (311), недействительных — 224 бюллетеня.

В Литве на единственном участке, организованном в Вильнюсе, выдали 772 бюллетеня. Победу одержал Владислав Даванков, получивший 302 голоса (39%), за Владимира Путина проголосовали 229 человек (29%), 203 бюллетеня были признаны недействительными.

Еще на 10 участках Даванков уступил Владимиру Путину в пределах 10%. Так, например, на участки № 8334 в Швейцарии результат действующего президента составил 47,67%, а у Даванкова — 37,54%. Также меньше 10% он уступил Путину на участках в Албании, Малайзии, Румынии, Люксембурге.

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Как голосовали в Африке, Азии, Латинской Америке и в Австралии

В Аргентине и Парагвае, где было открыто по одному участку, более 50% получил Даванков. В Уругвае Путин и Даванков набрали равное количество голосов — по 43%. В остальных странах Латинской Америки, где проходило голосование, победил Путин (на Кубе и в Венесуэле у него более 80%).

В Израиле Даванков с небольшим отрывом победил на всех трех участках, в Палестине Путин набрал более 90%.

В Афганистане Путин лидировал с огромным отрывом на обоих УИК, похожая картина была в Ираке, Иран и Иордании. Президент с небольшим отрывом от Даванкова победил на участках в Южной Корее, в КНДР же Путин получил под 90%.

В Китае Путин на всех УИК получил более 50%. В Индии Путин получил на 4 участках более 70%, а на одном (в Гоа) немного уступил Даванкову. В Таиланде на УИК в Бангкоке победил Даванков, на Пхукете - Путин. Во Вьетнаме на двух участках победил Путин, на двух - Даванков.

В африканских странах, власти которых в последнее время активно развивают сотрудничество с Россией, большинство голосов отошло к Владимиру Путину. В Мали, Центральноафриканской республике и Буркина-Фасо он набрал более 80%.

В Австралии Путин получил на двух участках более 50%, на УИК, где могли проголосовать россияне из Новой Зеландии, Тонга и Самоа президент получил 52%, Даванков — 28,65%.

Как голосовали в США, Канаде и Мексике

В США были открыты три участка: в Нью-Йорке Даванков на 1% опередил Путина, набрав 36,9% голосов; в Хьюстоне Путин получил 42%, а Даванков почти 38% голосов; в Вашингтоне, где расположено посольство, у президента 54,9%.

На единственном участке в Мексике Путин набрал более 52%, в Канаде он также получил более 50% на всех 3 УИК.

Где Путин и Даванков получили лучшие результаты

Для Путина самыми успешным по проценту набранных голосов стали участки в Армении, Туркменистане, Южной Осетии, Абхазии, Палестине, Таджикистане, Сирии, Ираке, КНДР.

На единственном участке в Сирии, который располагался в посольстве в Дамаске, абсолютное большинство избирателей проголосовало досрочно, — 7495 человек из 7894, включенных в список избирателей. Владимир Путин получил 91,5% голосов, на втором месте Леонид Слуцкий с 1%.

Самый высокий процент голосов Даванков получил в Черногории — 68,89%, чуть меньше в Сербии — 67,4%. На участке № 8069 во Вьетнаме его поддержали 65,55% (из четырех участков, открытых в стране, Даванков победил на двух, еще на двух победу одержал Владимир Путин). Третий по величине результат он получил на участке в турецком Трабзоне (№ 8293) — 64,47%.

Харитонова поддержали в Сомали и Северной Корее

Максимальный процент, который набрал в проанализированных участках кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 12,9% — именно столько россиян проголосовали за него на участке в Джибути, на котором также могли проголосовать и избиратели из Сомали. В КНДР за него отдали голоса 10% избирателей. При этом, Харитонов не получил ни одного голоса в 13 зарубежных участках — в частности, в Эритрее, Судане, Кении и Пакистане.

Менее всего голосов на зарубежных участках набрал Леонид Слуцкий. В среднем, на 220 участках он получал 1,94% голосов. Свой наибольший процент он получил в Камеруне и Экваториальной Гвинее, где за него проголосовали 10,53% пришедших на выборы россиян.

Недействительные бюллетени Согласно избирательному законодательству, бланк будет признан недействительным, если избиратель не поставит значок в квадрат напротив кандидата, либо проставит больше отметок, чем допустимо. Наибольшее число недействительных бюллетеней было на участке № 8026 в Армении — 967 штуки. Далее следуют Кипр, Франция, Германия и Великобритания.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. За рубежом голосование было организовано в 144 странах. Во многих странах было открыто меньше избирательных участков, чем на предыдущих выборах — из-за закрытия дипломатических представительств и сокращения числа дипломатов.