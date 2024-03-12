Кишинев отреагировал на открытие избирательных участков в Приднестровье

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Министерство иностранных дел Молдавии (МИД) выразило протест российскому послу из-за открытия в Приднестровье участков для голосования на выборах президента России. Об этом сообщило молдавское онлайн-издание News Maker.

«Действия Российской Федерации нарушают нормы и принципы международного права, а также подрывают суверенитет и территориальную целостность Молдовы», — заявили в министерстве.

Посол России в республике Олег Васнецов подчеркнул, что у российских граждан есть право принимать участие в голосовании.

«Право на голосование — это неотъемлемое право, неотъемлемая часть законных прав в принципе всех граждан. <...> Основная задача любого диппредставительства — содействовать защите законных прав и интересов своих граждан», — заявил он.

По словам посла, на территории Молдавии живет около 250 тыс. российских граждан. В Центризбирком России, Министерство иностранных дел и посольство поступали сообщения с просьбой обеспечить условия для голосования, добавил он.

Избирательные участки открыты «совместно с администрацией Приднестровья», подчеркнул Васнецов. Мест для голосования в Молдавии и Приднестровье в 2024-м будет меньше, чем в предыдущие годы.

Российского посла вызвали в МИД Молдавии 11 марта. Ведомство решило провести переговоры на фоне новостей об открытии в Приднестровье шести участков для голосования на выборах президента России 17 марта.

В феврале Кишинев уведомил Москву, что разрешает зарегистрировать на своей территории только один избирательный участок. Российское посольство также предупредили о неприемлемости открытия участков в Приднестровье.