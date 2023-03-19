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Посольство объяснило слова о вступлении Польши в конфликт на Украине

Посольство Польши: посол не говорил о планах Варшавы вступить в конфликт на Украине
Посол заявил, что Польша вступит в конфликт, если Украина проиграет. Его слова вызвали скандал в республике и требования отправить в отставку. Посольство призвало учитывать контекст, назвал «поиск сенсаций» с недоброжелательностью
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Посол во Франции Ян Эмерик Ростишевский не объявлял прямом участии Польши в конфликте на Украине, для верной интерпретации его слов необходимо учитывать контекст беседы. Об этом заявила в Twitter польская дипмиссия.

«Внимательное прослушивание всего разговора позволяет понять, что не было никакого объявления о непосредственном участии Польши в войне, но лишь предупреждение о последствиях, которые может иметь поражение Украины — возможность России атаковать или вовлечь в войну страны Балтии и Польшу», — говорится в сообщении.

В других частях беседы Растишевский отчетливо говорит, что Польша не находится в состоянии конфликта, но прилагает все усилия, чтобы помочь Украине обороняться, отметили дипломаты. Они также указали, что Варшава последовательно помогает Киеву именно чтобы конфликт «не приблизился к Европе и Польше», а поиск сенсаций в словах посла следует рассматривать «в категориях недоброжелательности».

Речь идет о заявлении польского посла, которое тот озвучил в эфире LCI. «Если Украина не сможет отстоять свою независимость, у нас не будет выбора, мы будем вынуждены вступить в конфликт», — сказал дипломат.

Как пишет польский портал Wiadomosci, слова польского дипломата вызвали бурные обсуждения в интернете. В польском МИДе рассказали о необходимости слушать всю речь посла целиком, но предположили, что тот мог иметь в виду лишь опасность для Варшавы в связи с боевыми действиями на Украине.

Однако в польском парламенте выступили с резкой критикой слов Растишевского. «Посол Польши во Франции, говорящий, что мы пойдем войной на Россию, если только Украина не справится, однозначно превышает свои полномочия и должен быть просто уволен со своего поста», — призвал член парламентского комитета по иностранным делам Мацей Гдула.

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Ян Эмерик Ростишевский занял пост посла Польши во Франции в апреле 2022 года, прежде он работал в банковский и страховой сферах.

Власти России не раз заявляли, что западные государства уже вступили в «опосредованную войну» с Москвой из-за поставок вооружений. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что по итогам военной операции или дальнейшего конфликта следует «отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши».

Посольство объяснило слова о вступлении Польши в конфликт на Украине
Посольство объяснило слова о вступлении Польши в конфликт на Украине

 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша Украина Прибалтика
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