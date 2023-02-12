Президент Польши назвал условие для победы России на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 78,05 (-0,27) Инвестиции, 10 фев, 19:31 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 72,79 (-0,1) Инвестиции, 10 фев, 19:31
Махачев назвал поединок с лучшим бойцом UFC очень жестоким Спорт, 09:19
Махачев — Волкановски. Онлайн поединка за титул лучшего бойца UFC Спорт, 09:17
Кто такие деинфлюенсеры и почему их боятся компании по всему миру Pro, 09:00
Элегия жизни и смерти: зачем смотреть фильм «Больше, чем никогда» Стиль, 09:00
Президент Польши рассказал об обещании Зеленского накануне 24 февраля Политика, 08:59
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:55
Президент Польши назвал условие для победы России на Украине Политика, 08:48
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Махачев победил лучшего бойца UFC и защитил титул чемпиона Спорт, 08:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:37
МВД ФРГ призвало к справедливому распределению украинских беженцев в ЕС Политика, 08:20
Посол оценил работу России и Саудовской Аравии в сфере энергетики и ВТС Политика, 08:19
Еда вышла из ресторанов: три важных тренда на рынке фудсервиса РБК и Черкизово, 08:09
Панарин побил личный рекорд по количеству голов в матче НХЛ Спорт, 07:56
В Израиле 80 тыс. человек вышли на протест против «диктатуры» Нетаньяху Политика, 07:35
Военная операция на Украине ,  
0 

Президент Польши назвал условие для победы России на Украине

Президент Польши Дуда: Россия победит на Украине, если Запад срочно не направит оружие
Если Украина не получит в ближайшие недели военную помощь, Россия победит, уверен Дуда, Польский президент раскритиковал готовность представителей Республиканской партии США к уступкам ради мира
Анджей Дуда
Анджей Дуда (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Российские военные могут победить на Украине в случае промедления западных стран в военных поставках для ВСУ, заявил польский президент Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro. Текст опубликован на его сайте.

«Если мы не отправим военную технику на Украину в ближайшие недели, [президент России Владимир] Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится», — предупредил Дуда.

Журналистка напомнила президенту Польши, что многие сторонники Республиканской партии США, согласно опросам, согласились бы отдать России часть территории Украины в обмен на урегулирование конфликта. Дуда отверг такой сценарий, заявив, что вопрос территорий могут решать только украинцы, а если «кто-то хочет отдать России территорию в качестве уступки, пусть отдает свою».

Дуда при этом уверен «в ответственности тех в Вашингтоне, кто принимает решения», поскольку «американская помощь — самая большая из всех».

Путин не раз говорил ранее о неизбежности победы России на Украины. «Есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов», — сказал президент в январе этого года. Путин считает, в мировой истории «наступает все-таки новая эпоха, новый этап».

Президент Польши назвал условие для победы России на Украине
Президент Польши назвал условие для победы России на Украине


 

Читайте на РБК Pro
Заглянуть в себя: нужен ли вам аудит своей жизни и что сделать для этого
Доллар поставил антирекорд с апреля 2022 года. Что будет с ним дальше
Как оформить зарубежных удаленщиков без нарушения закона
ФРС замедлила темп повышения ставок. Что ждет рынки и экономику
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Польша Анджей Дуда Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Моравецкий назвал победу над Россией «делом государственной важности»
Политика
Музей объяснил закрашивание лозунга «Митьки никого не хотят победить!»
Общество
Путин счел попытки пересмотреть вклад России в победу оправданием нацизма
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter