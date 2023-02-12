Президент Польши назвал условие для победы России на Украине

Президент Польши Дуда: Россия победит на Украине, если Запад срочно не направит оружие

Если Украина не получит в ближайшие недели военную помощь, Россия победит, уверен Дуда, Польский президент раскритиковал готовность представителей Республиканской партии США к уступкам ради мира

Анджей Дуда (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Российские военные могут победить на Украине в случае промедления западных стран в военных поставках для ВСУ, заявил польский президент Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro. Текст опубликован на его сайте.

«Если мы не отправим военную технику на Украину в ближайшие недели, [президент России Владимир] Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится», — предупредил Дуда.

Журналистка напомнила президенту Польши, что многие сторонники Республиканской партии США, согласно опросам, согласились бы отдать России часть территории Украины в обмен на урегулирование конфликта. Дуда отверг такой сценарий, заявив, что вопрос территорий могут решать только украинцы, а если «кто-то хочет отдать России территорию в качестве уступки, пусть отдает свою».

Дуда при этом уверен «в ответственности тех в Вашингтоне, кто принимает решения», поскольку «американская помощь — самая большая из всех».

Путин не раз говорил ранее о неизбежности победы России на Украины. «Есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов», — сказал президент в январе этого года. Путин считает, в мировой истории «наступает все-таки новая эпоха, новый этап».