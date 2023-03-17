Польша решила разместить HIMARS у границы с Калининградской областью

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 81,14 (+0,27) Инвестиции, 16 мар, 17:54 Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 76,41 (+0,66) Инвестиции, 16 мар, 17:54
Набиуллина пообещала бороться с «черт знает какими» схемами ипотеки Экономика, 16:09
В РПЦ предложили отправлять в декрет в первом триместре беременности Общество, 16:03
Глава WTA рассказал о разговоре с россиянкой из-за футболки «Спартака» Спорт, 16:00
Латвия запретила въезд Надежде Бабкиной и SHAMAN'у Политика, 15:58
ЦБ снова сохранил ключевую: будет ли дешеветь ипотека? Недвижимость, 15:57
ЦБ изучит скачки рубля на предмет манипулирования рынком Финансы, 15:49
Миротворцы, перфекционисты и добряки — кто выгорает чаще других Pro, 15:47
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:39
Кулеба заявил об угрозе другим городам Украины при потере Артемовска ВСУ Политика, 15:30
Бумаги ретейлера «О’кей» выросли на 12% после допуска на биржу Казахстана Инвестиции, 15:27
Кремль назвал кризис на Украине темой встречи Путина с Си Цзиньпином Политика, 15:22
Глава Херсонской области заявил о потоплении баржи с десантом ВСУ Политика, 15:21
Пароль — «пароль»: кто виноват, если из вашего облака украли данные Pro, 15:18
«Москвич» откроет дилерские центры еще в двух городах Авто, 15:17
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Польша решила разместить HIMARS у границы с Калининградской областью

Министр обороны Польши: у границы с Калининградской областью разместят установки HIMARS
Дивизию в Ольштыне, расположенном недалеко от границы, планируется оснастить американскими РСЗО, а также корейскими танками и артиллерийскими установками
РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS (Фото: Sgt. Dustin Biven / Global Look Press)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что 16-я механизированная дивизия, размещенная в Ольштыне (недалеко от границы с Калининградской областью), получит заказанные еще в 2019 году в США РСЗО HIMARS.

По словам Блащака, помимо этого данная дивизия получит танки К2 и артиллерийские установки К9, закупленные в Южной Корее. «16-я механизированная дивизия с каждым днем становится все сильней… Задача польских властей — укрепить наши вооруженные силы таким образом, чтобы Владимир Путин не посмел напасть на Польшу», — цитирует главу военного ведомства Portal Samorzadowy.

Выступление Блащака было приурочено к принятию воинской присяги в вооруженных силах страны и силах территориальной обороны. По этому поводу министр приехал в Ольштын.

12 марта британская газета The Telegraph сообщила о перевооружении польской армии. В материале говорилось о том, что Варшава намерена потратить на оборону 4% ВВП, закупив 1 тыс. танков в Южной Корее, 250 новых Abrams.

Среди прочего вооружения — 155-миллиметровые САУ К-9, HIMARS, боевые машины пехоты Borsuk, вертолеты AH-64 Apache и самолеты FA-50.

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Польша РСЗО HIMARS
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Польша пообещала в ближайшие дни передать Украине четыре МиГ-29
Политика
Польша анонсировала скорое получение ВСУ истребителей от коалиции стран
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter