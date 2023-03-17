Польша решила разместить HIMARS у границы с Калининградской областью
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что 16-я механизированная дивизия, размещенная в Ольштыне (недалеко от границы с Калининградской областью), получит заказанные еще в 2019 году в США РСЗО HIMARS.
По словам Блащака, помимо этого данная дивизия получит танки К2 и артиллерийские установки К9, закупленные в Южной Корее. «16-я механизированная дивизия с каждым днем становится все сильней… Задача польских властей — укрепить наши вооруженные силы таким образом, чтобы Владимир Путин не посмел напасть на Польшу», — цитирует главу военного ведомства Portal Samorzadowy.
Выступление Блащака было приурочено к принятию воинской присяги в вооруженных силах страны и силах территориальной обороны. По этому поводу министр приехал в Ольштын.
12 марта британская газета The Telegraph сообщила о перевооружении польской армии. В материале говорилось о том, что Варшава намерена потратить на оборону 4% ВВП, закупив 1 тыс. танков в Южной Корее, 250 новых Abrams.
Среди прочего вооружения — 155-миллиметровые САУ К-9, HIMARS, боевые машины пехоты Borsuk, вертолеты AH-64 Apache и самолеты FA-50.