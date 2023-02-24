Медведев предложил «отодвинуть границы угроз» к Польше

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Академия Плющенко подала жалобу в федерацию на тренера Горбачевой Спорт, 12:19
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 12:10
Суд отправил в СИЗО обвиняемого в поджоге московской гостиницы Общество, 12:09
Тренер «Барселоны» отреагировал на поражение от МЮ фразой «показали лицо» Спорт, 12:06
Путин составил список 40 из кандидатов в Общественную палату Политика, 12:02
«Макдоналдс», Paulig, Starbucks: как теперь называются знакомые бренды Общество, 12:01 
Как сделать онбординг полезнее с помощью разговора на 15 минут — Quartz Pro, 11:50
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минск перебросил ракетное подразделение для проверки боеготовности Политика, 11:37
Как нейросеть помогает искать преступников РБК и more.tv, 11:33
Медведев предложил «отодвинуть границы угроз» к Польше Политика, 11:29
Netflix снова распугал подписчиков. Почему акции видеосервиса не падают Pro, 11:18
Самолет аварийно сел в Красноярске из-за разгерметизации салона Общество, 11:13
Овечкин оценил обмен российского защитника лидеру НХЛ словом «грустно» Спорт, 11:04
Сколько тяжелого вооружения поставил Запад Украине за год. Инфографика Политика, 11:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев предложил «отодвинуть границы угроз» к Польше

Медведев предложил «отодвинуть границы угроз» России к Польше
Запад и Украина после подписания мира спровоцируют новый конфликт, а потому надо сдвинуть границы угроз России к польской территории, полагает Медведев. Он уверен, что враги хотят продолжения конфликта для ослабления России
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Юлия Зырянова / ТАСС)

После победы России на Украине будет заключено «просто какое-то соглашение» без фундаментальных договоренностей о новых границах, но власти Украины и западных стран будут «снова провоцировать» глобальный конфликт, этого Россия не должна допустить, написал в телеграм-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Поэтому так важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла», — написал он.

Медведев полагает, что будущие переговоры между Москвой и Киевом будут непростыми и нервными из-за того, что настоящие решения будут принимать не власти Украины, а «за океаном». Оппоненты намерены максимально ослабить Москву, а потому хотят, чтобы конфликт на Украине продолжался, подчеркнул бывший президент России.

Тезис российских властей и дипломатов о намерении Запада уничтожить Россию опровергали лидеры США и стран Европы.

«Я еще раз говорю народу России: США и нации Европы не стремятся взять под контроль или уничтожить Россию. США не планируют нападать на Россию... Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги», — подчеркнул американский президент Джо Байден в речи к годовщине боев на Украине.

«Сделать что-то плохое для России и уж тем более уничтожить ее» Великобритания не стремится, так как уважает россиян, культуру и историю этой страны, заявил глава британского МИДа Джеймс Клеверли. Он отметил, что Лондон помогает Киеву, так как Украина вправе «защищаться от агрессии».

Читайте на РБК Pro
Как россиянам получить юридическую помощь в ЕС в условиях санкций
«Негде спрятаться»: почему норвежский суверенный фонд теряет деньги
Из «свиньи» — в «соловья»: как выступать в компании, чтобы вас слышали
Как обеспечить себе безбедное будущее: две притчи от Джорджа Клейсона
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Польша Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Зеленский рассказал о выборе украинцев между двумя флагами
Политика
В США заявили о поддержке мирных переговоров по «формуле мира» Зеленского
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter