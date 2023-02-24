Медведев предложил «отодвинуть границы угроз» к Польше

Запад и Украина после подписания мира спровоцируют новый конфликт, а потому надо сдвинуть границы угроз России к польской территории, полагает Медведев. Он уверен, что враги хотят продолжения конфликта для ослабления России

Дмитрий Медведев (Фото: Юлия Зырянова / ТАСС)

После победы России на Украине будет заключено «просто какое-то соглашение» без фундаментальных договоренностей о новых границах, но власти Украины и западных стран будут «снова провоцировать» глобальный конфликт, этого Россия не должна допустить, написал в телеграм-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Поэтому так важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла», — написал он.

Медведев полагает, что будущие переговоры между Москвой и Киевом будут непростыми и нервными из-за того, что настоящие решения будут принимать не власти Украины, а «за океаном». Оппоненты намерены максимально ослабить Москву, а потому хотят, чтобы конфликт на Украине продолжался, подчеркнул бывший президент России.

Тезис российских властей и дипломатов о намерении Запада уничтожить Россию опровергали лидеры США и стран Европы.

«Я еще раз говорю народу России: США и нации Европы не стремятся взять под контроль или уничтожить Россию. США не планируют нападать на Россию... Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги», — подчеркнул американский президент Джо Байден в речи к годовщине боев на Украине.

«Сделать что-то плохое для России и уж тем более уничтожить ее» Великобритания не стремится, так как уважает россиян, культуру и историю этой страны, заявил глава британского МИДа Джеймс Клеверли. Он отметил, что Лондон помогает Киеву, так как Украина вправе «защищаться от агрессии».