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В Польше начали устанавливать противотанковые ежи на границе с Россией

Министр обороны Блащак: Польша усиливает укрепления на границах с Россией и Белоруссией
Усиление границ с Белоруссией и Россией министр обороны Мариуш Блащак объяснил частью «стратегии обороны и сдерживания»
Фото: mblaszczak / Twitter
Фото: mblaszczak / Twitter

Польша начала устанавливать на дорогах у границы с Россией и Белоруссией дополнительные укрепления, включая противотанковые ежи. Об этом сообщил в четверг в Twitter министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

«Мы начали превентивно расширять меры безопасности на границе с Россией и Белоруссией. Это элемент нашей стратегии обороны и сдерживания. Первые укрепления уже размещаются на границе с Калининградской областью», — написал он, сопроводив публикацию фотографиями, на которых видны установленные на дороге противотанковые ежи и бетонные укрепления.

После начала российской военной операции на Украине польские власти неоднократно сообщали о планах повысить безопасность границ. Так, в июне министр внутренних дел страны Мариуш Каминский сообщил о завершении строительства 5-метрового забора на границе с Белоруссией. В пограничной службе Польши уточняли, что было что возведено примерно 170 км забора. По всей длине заграждения планировалось установить электронные системы контроля, в том числе камеры и датчики движения.

Фото: mblaszczak / Twitter
Фото: mblaszczak / Twitter

В ноябре Польша также начала строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью.

9 февраля Польша закрыла погранпереход в Бобровниках на границе с Белоруссией (с белорусской стороны пункт пропуска Берестовица). Спустя сутки премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил закрытия всех погранпунктов. Как сообщил источник ТАСС, близкий к Госпогранкомитету Белоруссии, Варшава закрыла пункт в Бобровниках из-за недовольства безвизовым режимом, который Минск ввел в одностороннем порядке для жителей Польши, Латвии, Литвы летом 2022 года.

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Всего на границе между Польшей и Белоруссией расположено шесть переходов: три пассажирских, один грузовой и два грузопассажирских. Сейчас действуют два из них — Брест (пассажирский), Козловичи (грузовой).

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Польша граница Россия Белоруссия
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