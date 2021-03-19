Экс-посол России в Белоруссии стал госсекретарем Союзного государства

Дмитрий Мезенцев сменил на этом посту Григория Рапоту, который занимал эту должность с конца 2011 года

Дмитрий Мезенцев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Экс-посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев назначен госсекретарем Союзного государства. Занимавший пост Григорий Рапота отправлен в отставку, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Одновременно Лукашенко объявил благодарность Рапоте за значительный вклад в развитие Союзного государства.

Ранее сегодня Мезенцева указом президента России Владимира Путина отправили в отставку. О подготовке смены руководителя Союзного государства в феврале сообщали источники РБК, называвшие Мезенцева главным кандидатом на этот пост.

Госсекретарь руководит постоянным комитетом Союзного государства, который занимается реализацией Договора о союзе, разрабатывает предложения по стратегии развития союза, координирует работу его органов, занимается рассмотрением программ, проектов и мероприятий объединения, представляет заключения по ним в Совет министров и информирует его о ходе их выполнения. Он назначается и освобождается от должности Высшим государственным советом по представлению председателя Совета министров.

Рапота — второй государственный секретарь Союзного государства. Он занимал эту должность с декабря 2011 года. В феврале он говорил, что готов покинуть свой пост. Вопрос о его преемнике решается, «кандидатуры будут озвучены в нужный момент», утверждал он. Предшественником Рапоты на этом посту был Павел Бородин, эту должность он занимал в 2000–2011 годах.