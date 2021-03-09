Посол объяснил «подарок» Минску для производства «Спутника V»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Россияне назвали города-миллионники России с самыми вежливыми водителями Общество, 11:21 Мишустин обязал ведомства следить за ценами на «свои» товары Общество, 11:15 Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 11:11 Глобальный сдвиг или глубочайший кризис: каким будет 2021 год Индустрия 4.0, 11:11  В России впервые с 3 октября выявили менее 10 тыс. случаев COVID за сутки Общество, 11:08 «Спутник V» начнут производить в Италии Общество, 11:08 В России упростили правила досрочного выхода на пенсию Общество, 11:06 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 марта Общество, 11:05 AMD разработает видеокарту для майнинга Ethereum Крипто, 11:04 Вяльбе рассказала о запретах в отношении российских лыжников на ЧМ Спорт, 11:02 Сотрудника автосалона протащили на капоте BMW во время угона. Видео Авто, 10:56 Разработчик заявил об успешных испытаниях замены пистолету Макарова Политика, 10:51 Умер главный тренер команды «Красная Армия» Александр Левицкий Спорт, 10:51 Способное завершить Nord Stream 2 судно вернулось в Калининград Бизнес, 10:46
Пандемия коронавируса ,  
0 

Посол объяснил «подарок» Минску для производства «Спутника V»

Россия, передав технологию производства «Спутника V» Белоруссии, «поступила, как должна была поступить», заявил дипломат. Он не исключил, что в будущем совместное производство в Минске сможет удовлетворить спрос из третьих стран
Производство пробной партии вакцины «Спутник V» на крупнейшем фармпредприятии Белоруссии «Белмедпрепараты»
Производство пробной партии вакцины «Спутник V» на крупнейшем фармпредприятии Белоруссии «Белмедпрепараты» (Фото: Минздрав Белоруссии / РИА Новости)

Белоруссия стала первой страной, которая получила не только российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», но и технологию производства препарата. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил посол России в республике Дмитрий Мезенцев.

Отвечая на вопрос корреспондента РБК о том, можно ли говорить, что Россия подарила эту технологию Белоруссии, посол заявил: «Мы поступили, как должны были поступить». По словам дипломата, президент России Владимир Путин своими действиями показал пример «всему миру и всем постсоветским республикам». «Мы работаем и действуем в рамках и Союзного государства также», — добавил Мезенцев.

«Двоюродный брат попадает в беду, вы с ним ведете долгие переговоры, на каких условиях вы протянете ему руку, поедете ли вы с ним в травмпункт или в больницу, или вызовете врача на дом, или вы, не задумываясь, помогаете родному человеку?», — объяснил посол передачу технологии. 

Белоруссия запустила собственное производство вакцины «Спутник V»
Общество
Фото:belmedpreparaty / Vk

Запуск производства «Спутника V» в Белоруссии предметно обсуждался представителями фармацевтической отрасли республики с российскими партнерами, вопрос был «в поле внимательного наблюдения, поддержки, по-своему контроля» министров здравоохранения и главных санитарных врачей двух стран, сообщил Мезенцев.

«Философия была такая, что на первый квартал будет законтрактовано 340 тыс. однокомпонентных доз, в марте месяце разворачивается производство. По мере наращивания производства и вакцинирования граждан Республики Беларусь будет формироваться популяционный иммунитет», — заявил посол. По словам дипломата, необходимо, чтобы сформировался запас препарата для Белоруссии.

В будущем не исключено, что совместное с Россией производство вакцин в Минске будет способно удовлетворить заявки, которые могут поступить из-за рубежа, добавил Мезенцев.

Читайте на РБК Pro
Новое в учете НДФЛ и взносов в 2021 году — 5 изменений На книжной полке Сатьи Наделлы. Что читает CEO Microsoft Без «угу» и «ага»: как правильно слушать и расположить к себе собеседника Что не стоит делать в соцсетях. Правила цифрового этикета

Какие вакцины от коронавируса используют в мире
Фотогалерея 

Путин сообщил о передаче Минску технологии производства «Спутника V» на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко, которая состоялась в Сочи в конце февраля. «Самая эффективная вакцина — это российская. Это признано во всем мире, как бы там кто-то ни троллил ее», — сказал тогда Лукашенко.

26 февраля в Минздраве Белоруссии сообщили, что в республике произведена пробная партия препарата. Промышленное производство будет запущено в конце марта. Полномасштабную вакцинацию населения власти планируют начать в апреле. На первом этапе Минздрав планирует обеспечить вакциной население Белоруссии, а затем вакцина может пойти на экспорт.

Белоруссия первой из зарубежных стран приняла участие в испытаниях препарата, созданного Центром им. Гамалеи. В феврале Москва передала Минску образцы второй зарегистрированной в России вакцины от COVID-19 — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», а также тест-системы для обнаружения РНК коронавируса методом ПЦР. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала это «жестом большой дружбы» двух стран.

Авторы
Наталия Анисимова, Илья Доронов
Дмитрий Мезенцев вакцина Белоруссия Спутник V
Материалы по теме
Россия передала Белоруссии новую вакцину от коронавируса
Общество
Россия передала Белоруссии технологию производства вакцины от COVID-19
Политика
Белоруссия запустит производство вакцины «Спутник V» в конце марта
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter