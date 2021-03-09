Посол объяснил «подарок» Минску для производства «Спутника V»

Россия, передав технологию производства «Спутника V» Белоруссии, «поступила, как должна была поступить», заявил дипломат. Он не исключил, что в будущем совместное производство в Минске сможет удовлетворить спрос из третьих стран

Производство пробной партии вакцины «Спутник V» на крупнейшем фармпредприятии Белоруссии «Белмедпрепараты» (Фото: Минздрав Белоруссии / РИА Новости)

Белоруссия стала первой страной, которая получила не только российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», но и технологию производства препарата. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил посол России в республике Дмитрий Мезенцев.

Отвечая на вопрос корреспондента РБК о том, можно ли говорить, что Россия подарила эту технологию Белоруссии, посол заявил: «Мы поступили, как должны были поступить». По словам дипломата, президент России Владимир Путин своими действиями показал пример «всему миру и всем постсоветским республикам». «Мы работаем и действуем в рамках и Союзного государства также», — добавил Мезенцев.

«Двоюродный брат попадает в беду, вы с ним ведете долгие переговоры, на каких условиях вы протянете ему руку, поедете ли вы с ним в травмпункт или в больницу, или вызовете врача на дом, или вы, не задумываясь, помогаете родному человеку?», — объяснил посол передачу технологии.

Запуск производства «Спутника V» в Белоруссии предметно обсуждался представителями фармацевтической отрасли республики с российскими партнерами, вопрос был «в поле внимательного наблюдения, поддержки, по-своему контроля» министров здравоохранения и главных санитарных врачей двух стран, сообщил Мезенцев.