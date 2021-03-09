Посол объяснил «подарок» Минску для производства «Спутника V»
Белоруссия стала первой страной, которая получила не только российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», но и технологию производства препарата. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил посол России в республике Дмитрий Мезенцев.
Отвечая на вопрос корреспондента РБК о том, можно ли говорить, что Россия подарила эту технологию Белоруссии, посол заявил: «Мы поступили, как должны были поступить». По словам дипломата, президент России Владимир Путин своими действиями показал пример «всему миру и всем постсоветским республикам». «Мы работаем и действуем в рамках и Союзного государства также», — добавил Мезенцев.
«Двоюродный брат попадает в беду, вы с ним ведете долгие переговоры, на каких условиях вы протянете ему руку, поедете ли вы с ним в травмпункт или в больницу, или вызовете врача на дом, или вы, не задумываясь, помогаете родному человеку?», — объяснил посол передачу технологии.
Запуск производства «Спутника V» в Белоруссии предметно обсуждался представителями фармацевтической отрасли республики с российскими партнерами, вопрос был «в поле внимательного наблюдения, поддержки, по-своему контроля» министров здравоохранения и главных санитарных врачей двух стран, сообщил Мезенцев.