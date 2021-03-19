Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии

Дмитрий Мезенцев (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин освободил от должности российского посла в Белоруссии Дмитрия Мезенцева, говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Беларусь», — говорится в документе.

Мезенцев возглавлял российскую дипмиссию в Белоруссии с апреля 2019 года.

В конце февраля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что Мезенцева заменит посол России в Латвии Евгений Лукьянов. Самому ему прочили должность госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии. О том, что Мезенцев является основным кандидатом на этот пост, сообщали источники РБК. Полномочия нынешнего руководителя Союзного государства Григория Рапоты истекают, он выразил готовность покинуть пост.