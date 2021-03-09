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Политика ,  
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Посол России предложил создать символику Союзного государства

Россияне и белорусы мало знают о тех возможностях, которые предоставляет Союзное государство, заявил российский дипломат. Симовлику Союзного государства за более чем 20 лет существования политического объединения так и не создали
Дмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Союзному государству необходима собственная символика, но пока целенаправленной работы в этом направлении не ведется. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

По его словам, это его личное мнение, как человека, «который иногда разговаривает с людьми на улицах» в Минске. Мезенцев подчеркнул, что сейчас наблюдает активную пропаганду Евросоюза в Белоруссии, в отличии от ситуации вокруг Союзного государства.

«Я подумал о том, что нам надо добиться того, чтобы все граждане России и Белоруссии, или абсолютное большинство тех, кто интересуется политической жизнью, общественной жизнью, понимали, что такое Союзное государство. У нас абсолютно равноправные паспорта, у нас нет государственных границ. У нас есть возможность у каждого россиянина или у каждого белоруса поехать в родную братскую соседнюю страну повышать квалификацию, учиться, получить лечение, переговорить с партнерами, выстроить бизнес. Здесь нет никаких ограничений. Умеем ли мы об этом говорить? Наверное, не очень. Знают ли об этом миллионы граждан Белоруссии и России? Думаю, понаслышке», — рассказал он.

Посол России объяснил отказ от разговора с противниками Лукашенко
Политика
Дмитрий Мезенцев

Создание символики Союзного государства могло бы стать важным сплачивающим фактором, заявил Мезенцев в интервью телеканалу. После чего предложил поучаствовать в этой работе журналистам: «Давайте подумаем, может быть, журналисты РБК предложат какие-то эскизы, идеи. Я думаю, что стороны, и российская, и белорусская, изучат, посмотрят, возможно, согласятся с чем-то».

2 апреля 1996 года президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор об образовании Сообщества Белоруссии и России, а в декабре 1999 года был заключен Договор о создании Союзного государства. Полная реализация договора предполагает фактическое объединение экономики двух стран, однако все условия документа все еще не воплощены в реальность. К весне 2019 года были созданы единое таможенное пространство и зона свободной торговли в ЕАЭС.

У России и Белоруссии есть дальнейшая программа интеграции в рамках Союзного государства. Она описана в дорожных картах, большая часть которых была согласована в 2019 году. Без согласования, в частности, осталась 31-я карта, которая предусматривает создание наднациональных органов, единого эмиссионного центра и введение единой валюты. Страны так и застыли на 24 согласованных «дорожных картах» из 31, ранее говорил РБК знакомый с ходом переговоров источник.

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