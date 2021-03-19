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В Кремле ответили на обращение Кадырова к «господину Пескову»

Все россияне имеют право обращаться к президенту, ответил Песков на критику Кадырова. По словам пресс-секретаря, для решения таких вопросов, как несогласие с материалами изданий, «законом предусмотрен весь арсенал средств»
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

В Кремле согласны со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что любой россиянин имеет право обратиться к президенту. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Накануне чеченский спецназ опубликовал видеообращение к Владимиру Путину, в котором пожаловался на «нападки» «Новой газеты». В Кремле ответили, что обращение направлено «не по адресу», на что Кадыров заявил, что граждане вправе обращаться к президенту по волнующим их вопросам.

«Глава региона настаивает на праве обращаться к президенту любого гражданина России, в этом убеждении мы его поддерживаем», — заявил Песков. Он напомнил, что для этого Кремль, в частности, организует прямую линию.

«Но там (в обращении. — РБК) речь идет о конкретном вопросе. Вопрос очень серьезный и, безусловно, при наличии желания оспаривать ту или иную информацию у нас законом предусмотрен весь арсенал средств — юридический и правовой», — отметил пресс-секретарь.

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В начале недели «Новая газета» опубликовала статью о внесудебных казнях в Чечне. По данным издания, в них участвовали бойцы и руководители полка полиции спецназа имени Ахмата-Хаджи Кадырова, рассказал изданию бывший сотрудник этого подразделения Сулейман Гезмахмаев.

После выхода материала было опубликовано видеообращение бойцов чеченского спецназа к Путину. Собравшиеся на плацу военные с оружием в руках обвинили «Новую газету» в развязывании «информационной войны», назвав ее сотрудников «агентами известных западных служб».

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Песков, комментируя это обращение, сказал, что силовики обратились «не по адресу». Президент не принимает иски против редакций, этим занимается суд, напомнил он.

Кадырова такой ответ не устроил. «Господин Песков, Вы меня озадачили! Оказывается, граждане России, наши с Вами соотечественники, не могут обратиться к своему президенту, гаранту Конституции Владимиру Путину. Я считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют, как, например, с провокационными нападками на чеченский народ от «Новой газеты», — заявил глава Чечни.

Авторы
Полина Химшиашвили, Виктория Полякова
Рамзан Кадыров Дмитрий Песков «Новая газета» Чечня Владимир Путин
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