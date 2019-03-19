В Казахстане раскрыли содержание беседы Путина с Назарбаевым до отставки

В Казахстане раскрыли содержание беседы Путина с Назарбаевым до отставки

Лидеры Казахстана и России обсудили предстоящую отставку Назарбаева и договорились продолжить в будущем регулярные контакты

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев до своей отставки поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным и сообщил ему о своем решении. Об этом сообщила пресс-служба Назарбаева, передает «РИА Новости».

«Главы государств говорили о решении прекратить исполнение полномочий президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 20 марта 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы. Политики также договорились о регулярных контактах в будущем.

​Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин пообщался с Назарбаевым до того, как он объявил о решении покинуть пост, но содержание разговора в Кремле не раскрыли.

Нурсултан Назарбаев заявил ранее, что слагает с себя полномочия главы государства. Он сохранит за собой посты председателя Совета безопасности республики, председателя правящей партии «Нур Отан», а также останется членом Конституционного совета. Полномочия президента переходят к председателю сената Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Его присяга, как и сложение полномочий Назарбаева, намечена на 20 марта.