Волкер заявил о личной вражде между Путиным и Порошенко

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,37 -0,45 EUR Бирж. 72,98 -0,41 Brent 67,49 1,21% USD Нал. 65,09 64,01 EUR Нал. 73,83 72,64 USD ЦБ 64,67 -0,75 EUR ЦБ 73,36 -0,71 EUR/USD 1,1342 0,0019 BTC/USD Бирж. 4 075,67 6,77 IMOEX 2 483,70 0,28% RTSI 1 213,35 1,39% DJIA 25 914,71 0,25% Nasdaq 7 713,76 0,33%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+21,81%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+21,81%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 64,67 (-0,75) Quote, 18 мар, 13:53
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 73,36 (-0,71) Quote, 18 мар, 13:53
В Совете Европы выразили тревогу по поводу приговора Титиеву Общество, 00:23 Дочка «РЖД» закупит 30 тыс. полувагонов минимум за 84 млрд руб. Бизнес, 00:00 Глава PDVSA допустил поставку предназначавшейся США нефти в Россию Экономика, 18 мар, 23:53 Суд в Киеве заочно приговорил экс-полпреда президента России в Крыму Политика, 18 мар, 23:50 Бомбардировщик ВВС США полтора чаcа летал у границ России Политика, 18 мар, 23:47 Снежная трасса: чем опасна и как по ней правильно ехать РБК и Haval​, 18 мар, 23:38 В Москве отпустили арестованного из-за покупки бытовой химии американца Общество, 18 мар, 23:36 ЦИК приняла документы КПРФ о передаче депутатского мандата Грудинину Политика, 18 мар, 23:32 Волкер заявил о личной вражде между Путиным и Порошенко Политика, 18 мар, 23:22 CМИ узнали о двух фирмах прикрытия российских спецслужб в Чехии Политика, 18 мар, 23:18 Путин попросил силовиков передвинуться из бухты в Балаклаве ради яхт Общество, 18 мар, 23:06 В правительстве Хабаровского края прошли обыски Политика, 18 мар, 23:02 Сборная России потеряла центрального защитника перед матчем с Бельгией Спорт, 18 мар, 22:42 МИД Украины назвал поездку Путина в Крым несогласованной Политика, 18 мар, 22:34
Выборы на Украине ,  
0 
Волкер заявил о личной вражде между Путиным и Порошенко
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине считает, что у России в преддверии выборов на Украине есть лишь желание «видеть Порошенко побежденным»

Между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Петром порошенко есть «личная вражда», заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер во время видеобрифинга для журналистов.

Волкер отметил, что у Вашингтона нет позиции касательно поддержки того или иного кандидата в президенты Украины.

«Мы выступаем за принципы прочных демократических институтов, реформы по борьбе с коррупцией и безопасности, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Вот за что мы выступаем, и мы озвучиваем это всем кандидатам», — сказал Волкер.

«Я думаю, что это правда — на самом деле это не только правда, это то, что сказала сама Россия, — что они хотят видеть Порошенко побежденным, и это просто факт, — добавил он. — Я думаю, что только что произошло развитие личной вражды между президентом Путиным и президентом Порошенко, и поэтому он просто ищет перемен». Волкер также выразил сомнение, что Москва выбрала какого-либо конкретного кандидата на Украине для выр​ажения ему поддержки.

Спецпредставитель Госдепартамента подчеркнул, что ожидают от Киева продолжения прозападного курса.

В понедельник днем президент Владимир Путин, выступая в Крыму, заявил, что действия нынешнего украинского руководства вызывают у него оторопь. Российский лидер также подчеркнул, что Москва будет выстраивать отношения с Киевом, «как только здравый смысл [во властных кругах на Украине] восторжествует».

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По данным соцопросов, лидером в гонке является шоумен Владимир Зеленский, на втором месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, на третьем — действующий президент Петр Порошенко.

Автор: Маргарита Девяткина
При участии: Евгений Пудовкин
Теги: Петр Порошенко, Курт Волкер
Материалы по теме
Порошенко пообещал после выборов вернуть Крым «без договоренностей»
Политика
МИД Украины назвал поездку Путина в Крым несогласованной
Политика
НАТО в пятую годовщину присоединения Крыма попросило вернуть его Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter