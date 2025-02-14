Винник поблагодарил за освобождение Путина, Трампа и спецслужбы

Переданный Москве в обмен на американца Марка Фогеля сооснователь криптобиржи BTC-e Александр Винник в разговоре с «РИА Новости» поблагодарил за освобождение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Я хочу сказать спасибо всем. Президенту. В первую очередь. Владимиру Владимировичу Путину. <...> И можно еще Трампа поблагодарить. Ну, в общем, без него, наверное, как-то трудно было бы», — цитирует агентство Винника.

Россиянин также отметил вклад в процедуру обмена главы МИД Сергея Лаврова и дипломатов, участвовавших в освобождении.

Винник поблагодарил адвокатов, сотрудников спецслужбы и своих родственников.

В 2017 году американские власти закрыли криптобиржу BTC-е, в то же время по их запросу в Греции был арестован Винник. США обвинили его в отмывании средств на сумму от $4 млрд до $9 млрд через BTC-e и причастности к взлому японской биржи Mt. Gox.

В январе 2020 года Винника экстрадировали из Греции в Париж, поскольку во Франции его подозревали в вымогательствах, хищении личных данных и отмывании денег. В 2021 году французский суд приговорил россиянина к пяти годам тюремного заключения. В 2022-м через Грецию Винника вывезли в США, там Винник частично признал вину.

Приговор Виннику не вынесли, его должны были огласить в конце июня. В США ему грозило до 20 лет тюрьмы. В России Винника также обвинили в кибермошенничестве на сумму 750 млн руб. и заочно арестовали в 2018 году.

Винника передали Москве в обмен на американского экс-дипломата и учителя Марка Фогеля. В 2022 году суд в столице приговорил его к 14 годам заключения за контрабанду и незаконное хранение наркотиков. 11 февраля Россия передала его в рамках обмена.