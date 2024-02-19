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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде второй раз за вечер запустили сигнал ракетной опасности

Гладков: в Белгороде второй раз за вечер запустили сигнал ракетной опасности
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Через 7 минут после запуска сирен было объявлено об отмене опасности, пишет местное МЧС.

Около 18:00 в городе уже запускали сигнал тревоги, однако он был выключен через 10 минут.

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Фото:Яндекс.Карты

15 февраля при ударе по Белгороду из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства погибли семь человек, в том числе годовалая девочка. Еще 18, из них четверо детей, получили ранения.

19 февраля атакам подверглись другие населенные пункты Белгородской области: села Тишанка Волоконовского района и Заречье-Первое Грайворонского городского округа попали под обстрел; село Мокрая Орловка в том же городском округе было атаковано дроном-камикадзе.

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Теги
Белгород Белгородская область ракетная опасность Вячеслав Гладков
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