В Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Заречье-Первое
Под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Заречье-Первое Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в четырех частных жилых домовладениях: посечены фасады и заборы, выбиты окна», — уточнил глава региона.
Это третья атака на Белгородскую область за 19 февраля. Днем дрон-камикадзе ударил по инфраструктурном объекту связи в селе Мокрая Орловка. Пострадавших не было, на место выехали оперативные службы.
Затем под обстрел попало село Тишанка Волоконовского района. При атаке два частных домовладения получили повреждения — в них выбило окна, посечена кровля и фасад, а также ворота и изгородь. Пострадавших также не было.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников.
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