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Военная операция на Украине ,  
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Дрон-камикадзе ударил по объекту связи в Белгородской области

Губернатор Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал инфраструктурный объект связи
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Мокрая Орловка, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Никто не пострадал, на место выехали оперативные службы.

Село расположено в Грайворонском городском округе, который граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.

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Фото:Google Maps

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспитоников.

Так, 17 февраля губернатор сообщил об ударе ВСУ с помощью дрона-камикадзе по окраине села Почаево. В результате никто не пострадал, у трактора выбило стекла. Спустя 25 минут украинские военные атаковали окраину поселка Задорожный и повредили линию электропередачи.

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Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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