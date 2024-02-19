Дрон-камикадзе ударил по объекту связи в Белгородской области
Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Мокрая Орловка, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Никто не пострадал, на место выехали оперативные службы.
Село расположено в Грайворонском городском округе, который граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспитоников.
Так, 17 февраля губернатор сообщил об ударе ВСУ с помощью дрона-камикадзе по окраине села Почаево. В результате никто не пострадал, у трактора выбило стекла. Спустя 25 минут украинские военные атаковали окраину поселка Задорожный и повредили линию электропередачи.
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