Гладков сообщил о повреждении линии электропередачи при обстреле села
Село Тишанка Волоконовского района Белгородской области попало под обстрел с украинской стороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«В двух частных домовладениях выбиты окна, посечены кровля и фасад, а также ворота и изгородь. Есть повреждение линии электропередачи», — уточнил глава региона. По словам Гладкова, пострадавших при обстреле нет.
Губернатор отметил, что оперативные и аварийные службы работают на месте и в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.
Волоконовский район граничит с Чугуевским районом Харьковской области Украины.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников.
Ранее 19 февраля дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Мокрая Орловка. Никто не пострадал. Село находится в Грайворонском округе, граничащем с Харьковской и Сумской областями Украины.
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