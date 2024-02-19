В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — обратился он к жителям.
Через 10 минут местное МЧС сообщило об отбое ракетной опасности.
Этой зимой Белгород несколько раз оказывался под обстрелом со стороны ВСУ. 15 февраля при ударе из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства погибли семь человек, в том числе годовалая девочка. Еще 18, из них четверо детей, получили ранения.
В результате атаки был поврежден торговый центр на улице Плеханова, в котором находится супермаркет «Магнит», были зафиксированы повреждения в 193 квартирах и 68 частных домах.
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