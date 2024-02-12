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Война санкций ,  
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ЕС допустил введение санкций против компаний из Китая из-за помощи России

Bloomberg: ЕС может ввести санкции против компаний из Китая из-за помощи России
Сюжет
Война санкций
ЕС изучает возможность ввести санкции против технологических фирм из азиатских стран, в том числе из Китая, поскольку они помогли «развитию российского сектора обороны и безопасности». Москва считает санкции незаконными
Фото: Wang Yishu / Global Look Press
Фото: Wang Yishu / Global Look Press

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против примерно 20 азиатских компаний, которые причастны к продаже подсанкционных товаров России, пишет Bloomberg со ссылкой на проект соответствующего предложения.

Речь идет о фирмах из Китая, Гонконга, Индии, Шри-Ланки, Таиланда, Казахстана, Турции и Сербии, в основном они работают в технологической отрасли и сфере электроники. Их обвиняют в «содействии военно-технологическому совершенствованию России или развитию российского сектора обороны и безопасности».

Этим компаниям будет запрещено покупать товары у европейских компаний. Bloomberg отмечает, что если предложение одобрят, то это будут первые ограничения со стороны ЕС в отношении китайских фирм (их в списке три) с момента начала конфликта на Украине. Ранее в союзе выдвигали идеи об ограничениях против компаний из КНР, но они встречали сопротивление со стороны стран-членов или же были отклонены после получения гарантий со стороны Пекина.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

К 24 февраля, то есть спустя два года после начала военной операции на Украине, ЕС планирует согласовать 13-й пакет санкций против России. По данным Bloomberg, в новом пакете Евросоюз сосредоточится на расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также борьбе с обходом ограничительных мер через третьи страны. DPA и Polskie Radio передавали, что под ограничения могут попасть 200–250 физических лиц и компаний из России. «Никаких громких названий» в списке не окажется, писал Reuters. Агентство передавало, что ЕК также не будет включать новые запреты на импорт, вопреки призывам некоторых стран в отношении российского алюминия и сжиженного природного газа. Еще одна обсуждаемая мера — ограничить поездки по территории Шенгенской зоны российских дипломатов, сообщала Politico, отмечая при этом, что осуществить ее будет сложно.

Россия считает ограничения незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал после введения предыдущего санкционного пакета ЕС, что у объединения «уже, наверное, исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводится санкции». Президент Владимир Путин указывал, что в некоторых областях, где Россия обладает «уникальными компетенциями», введение санкций «бесполезно и бессмысленно» и на Западе это понимают.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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