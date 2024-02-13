 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

США воодушевились решением ЕС по российским активам

Госдеп: США воодушевлены решением ЕС помогать Украине доходами с активов России
Сюжет
Война санкций
Евросовет объявил о шаге к использованию российских активов для помощи Украине. Госдепартамент США поддержал это решение. Кремль предупреждал о незаконности таких действий и долгих судебных разбирательствах
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images

США одобряют решение Евросовета, которое позволит направить прибыль от замороженных российских активов на помощь Украине. Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.

«Мы воодушевлены любыми действиями, которые ЕС может предпринять для использования российских активов на благо украинцев. Мы продолжаем вести активные переговоры с нашими союзниками и партнерами, включая G7». — добавил он.

Тема переговоров — определить, какие дополнительные действия возможны в этой ситуации «в рамках правовых систем и в соответствии с международным правом».

Евросоюз, страны «Большой семерки» (G7) и Австралия заморозили активы российского Центробанка на сумму около €260 млрд. Пичем более двух третей этих денег заблокированы в ЕС, преимущественно в бельгийской Euroclear (Financial Times писала, что речь идет о €191 млрд), на них она в этом году заработала около €3 млрд благодаря инвестированию.

Reuters сообщил об обсуждении национализации актива «Роснефти» в Германии
Политика
Нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте

Речь идет о постановлении Евросовета, принятом 12 февраля. Согласно постановлению, прибыль от российских блокированных активов в депозитариях должна фиксироваться и храниться отдельно, кроме того, депозитариям запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью. Как подчеркнули в совете, это решение стало шагов к потенциальному введению взноса в бюджет ЕС с чистой прибыли от активов «для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе».

Любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества», предупреждал российский МИД. Решения западных стран «будут глубоко незаконны», подчеркивал представитель президента Дмитрий Песков: «Они будут иметь и для тех, кто принимает эти решения, и для тех, кто реализует эти решения, очень-очень долгие, на долгие десятилетия, судебные перспективы».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Как рассказывали Reuters источники, знакомые с позицией ЦБ и правительства, «в глубине души все уже попрощались с резервами», но намерены обратиться в суд в случае конфискации.



 

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина США российские активы Евросоюз
Материалы по теме
В Совфеде попросили Минфин подготовить ответ на изъятие активов России
Политика
Глава Евросовета назвал одобрение €50 млрд помощи Украине посланием США
Политика
Производители алмазов предложили G7 пересмотреть санкции против России
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,15 (+0,21) Инвестиции, 12 фев, 17:18 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 91,08 (+0,19) Инвестиции, 12 фев, 17:18
Bloomberg назвал Китай проигравшим в случае победы Трампа или Байдена Политика, 04:29
Банки резко увеличили долю отказов по потребкредитам Финансы, 04:28
Киев не выделил деньги на «зубы дракона» в Запорожье Политика, 03:46
Остин отменил поездку на встречу по Украине после второй госпитализации Политика, 03:43
США воодушевились решением ЕС по российским активам Политика, 03:05
Ученые оценили риски вживления нейрочипа Маска в мозг человека Общество, 03:00
Международная федерация хоккея вновь запретила России участие в матчах Спорт, 02:48
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Заместителем Сырского стал сделавший «первый выстрел» в Донбассе Политика, 02:28
Bloomberg узнал о визите Зеленского в Европу за военной помощью Политика, 01:55
Бразилия увеличит число военных на границе с Венесуэлой и Гайаной Политика, 01:40
Спикер южных сил ВСУ упомянула, что у них «нет бронетехники» Политика, 01:36
Бизнес из России заявил о более масштабных проблемах с платежами в Турции Бизнес, 01:00
МВФ сообщил о лучшем положении экономики России, чем ожидалось Экономика, 00:58
Самый большой военный корабль Великобритании отправился на учения НАТО Политика, 00:49