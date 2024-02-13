США воодушевились решением ЕС по российским активам

Евросовет объявил о шаге к использованию российских активов для помощи Украине. Госдепартамент США поддержал это решение. Кремль предупреждал о незаконности таких действий и долгих судебных разбирательствах

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США одобряют решение Евросовета, которое позволит направить прибыль от замороженных российских активов на помощь Украине. Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.

«Мы воодушевлены любыми действиями, которые ЕС может предпринять для использования российских активов на благо украинцев. Мы продолжаем вести активные переговоры с нашими союзниками и партнерами, включая G7». — добавил он.

Тема переговоров — определить, какие дополнительные действия возможны в этой ситуации «в рамках правовых систем и в соответствии с международным правом».

Евросоюз, страны «Большой семерки» (G7) и Австралия заморозили активы российского Центробанка на сумму около €260 млрд. Пичем более двух третей этих денег заблокированы в ЕС, преимущественно в бельгийской Euroclear (Financial Times писала, что речь идет о €191 млрд), на них она в этом году заработала около €3 млрд благодаря инвестированию.

Речь идет о постановлении Евросовета, принятом 12 февраля. Согласно постановлению, прибыль от российских блокированных активов в депозитариях должна фиксироваться и храниться отдельно, кроме того, депозитариям запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью. Как подчеркнули в совете, это решение стало шагов к потенциальному введению взноса в бюджет ЕС с чистой прибыли от активов «для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе».

Любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества», предупреждал российский МИД. Решения западных стран «будут глубоко незаконны», подчеркивал представитель президента Дмитрий Песков: «Они будут иметь и для тех, кто принимает эти решения, и для тех, кто реализует эти решения, очень-очень долгие, на долгие десятилетия, судебные перспективы».

Как рассказывали Reuters источники, знакомые с позицией ЦБ и правительства, «в глубине души все уже попрощались с резервами», но намерены обратиться в суд в случае конфискации.







