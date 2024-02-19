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Выборы президента России ,  
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В ЦИК призвали наказывать «перешедших границу» за подписи умерших

Замглавы ЦИК Булаев призвал наказывать за данные умерших в подписных листах
Сюжет
Выборы президента России
В ЦИК предложили отбраковывать подписи за кандидатов в президенты, если в них будут найдены подписанты-«мертвые души». В этом году в подписях за Бориса Надеждина, которому отказали в регистрации в кандидаты, нашли 11 умерших
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Если в подписных листах за выдвижение кандидата на должность президента обнаружат данные умерших людей, это «должно порочить» все сданные подписи, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев на совещании с сенаторами.

«Таков должен быть закон. На мой взгляд, это было бы правильно. Если вы перешли границу, пограничник вас может наказать. Поэтому «перешел границу» — законодатель должен за это жестко наказывать», — сказал Булаев (цитата по «РИА Новости»).

Подписи для выдвижения в президенты должны собирать кандидаты, идущие на выборы от не представленных в парламенте партий (им нужно не менее 100 тыс. подписей), и самовыдвиженцы (не менее 300 тыс.).

На выборы 2024-го зарегистрированы четыре кандидата: Владимир Путин как самовыдвиженец (сдал 315 тыс. подписей) и от парламентских партий — Владислав Даванков от «Новых людей», Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК


Еще нескольким кандидатам было отказано в регистрации. В их числе был Борис Надеждин, выдвигавшийся от непарламентской партии «Гражданская инициатива». Он подал в ЦИК 105 тыс. подписей, недействительными были признаны 9147 (15,2%), из них 11 принадлежали умершим россиянам, заявила комиссия. Допустимый брак в подписях — 5%.

«Если в моих подписных листах кому-то мерещатся мертвые души — ну что ж, друзья, это вопросы не совсем ко мне. Это больше в церковь, к экзорцисту», — комментировал ситуацию Надеждин.

Надеждин после отказа в регистрации подал три иска в Верховный суд: об оспаривании формы списка сборщиков, об оспаривании формы ведомости проверки подписных листов, об оспаривании решения ЦИК об отказе в регистрации кандидатом на президентских выборах. Первые два иска уже были отклонены, последний будет рассмотрен 21 февраля.

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ЦИК Центризбирком выдвижение в президенты
Борис Надеждин фото

Борис Надеждин

политик
26 апреля 1963 года
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