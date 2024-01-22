Штаб Путина сдал в ЦИК 315 тыс. подписей в его поддержку
Избирательный штаб действующего президента России Владимира Путина представил в ЦИК 315 тыс. подписей в его поддержку как кандидата на выборах главы государства, сообщила сопредседатель штаба, главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, передает корреспондент РБК.
Другой сопредседатель штаба худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков уточнил, что за Путина оставили в десять раз больше подписей, чем необходимо в соответствии с законодательством (300 тыс. — РБК).
Член ЦИК России Константин Мазуревский пояснил, что на проверку подписей отводится десять дней. Проверять будут «как процедуру сбора подписей, так и сами подписи на предмет достоверности», — пояснил он.
Путин 8 декабря 2023 года заявил, что пойдет на предстоящие выборы в качестве самовыдвиженца. Для регистрации ему необходимо собрать как минимум 300 тыс. подписей, но не более 7,5 тыс. в каждом субъекте страны. 21 декабря в Гостином Дворе в Москве открылся предвыборный штаб Путина. Кроме Машкова и Лысенко, еще одним сопредседателем штаба стал спикер парламента ДНР Артем Жога.
Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В случае успешной регистрации действующего президента соперниками Путина станут лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков и депутат от КПРФ, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Они уже получили кандидатские удостоверения.
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