 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

Штаб Путина сдал в ЦИК 315 тыс. подписей в его поддержку

ЦИК принял подписи в поддержку кандидата Владимира Путина на выборах президента
Сюжет
Выборы президента России

Сопредседатели штаба художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков и главный врач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Председатель ЦИК России Элла Памфилова
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Сопредседатель штаба, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Волонтер избирательного штаба В. Путина Захар Перцев, ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виктор Блажеев, сопредседатели штаба главный врач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, член Центральной избирательной комиссии России Константин Мазуревский (слева направо)
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Фото: Андрей Любимов / РБК

Избирательный штаб действующего президента России Владимира Путина представил в ЦИК 315 тыс. подписей в его поддержку как кандидата на выборах главы государства, сообщила сопредседатель штаба, главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, передает корреспондент РБК.

Другой сопредседатель штаба худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков уточнил, что за Путина оставили в десять раз больше подписей, чем необходимо в соответствии с законодательством (300 тыс. — РБК).

Путин посетил свой предвыборный штаб
Политика
Владимир Путин

Член ЦИК России Константин Мазуревский пояснил, что на проверку подписей отводится десять дней. Проверять будут «как процедуру сбора подписей, так и сами подписи на предмет достоверности», — пояснил он.

Путин 8 декабря 2023 года заявил, что пойдет на предстоящие выборы в качестве самовыдвиженца. Для регистрации ему необходимо собрать как минимум 300 тыс. подписей, но не более 7,5 тыс. в каждом субъекте страны. 21 декабря в Гостином Дворе в Москве открылся предвыборный штаб Путина. Кроме Машкова и Лысенко, еще одним сопредседателем штаба стал спикер парламента ДНР Артем Жога.

Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В случае успешной регистрации действующего президента соперниками Путина станут лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков и депутат от КПРФ, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Они уже получили кандидатские удостоверения.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Владимир Путин ЦИК выборы президента
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин посетил свой предвыборный штаб
Политика
Путин ответил на сообщение «не буду за вас голосовать» с прямой линии
Политика
На выборы президента России не пригласят наблюдателей из западных стран
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
Лидер немецких ультраправых назвала Brexit «моделью для Германии» Политика, 14:38
Минобороны отчиталось о сбитом силами ПВО украинском штурмовике Су-25 Политика, 14:32
Посол подтвердил гибель двух пассажиров упавшего в Афганистане самолета Общество, 14:32
Как на самом деле выглядят психопаты и нарциссы Pro, 14:25
Cобянин назвал объемы нового строительства в промзонах в Москве Недвижимость, 14:11
Стали известны все четвертьфиналисты Australian Open Спорт, 14:01
Зеленский издал указ об «исторически населенных украинцами» землях России Политика, 13:54
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Единый реестр воинского учета решили создавать не на базе «Гостеха» Политика, 13:53
Мэрия оценила объемы самовольного строительства в Москве Недвижимость, 13:49
Как изменилась сфера телекома с появлением облачных технологий Тренды, 13:48
Штаб Путина сдал в ЦИК 315 тыс. подписей в его поддержку Политика, 13:48
Фицо заявил о «болезненном компромиссе» для Киева по вопросу территорий Политика, 13:45
Арбитр финала ЧМ-2018 вошел в экспертно-судейскую комиссию РФС Спорт, 13:36
Пастор из США объяснил обман с криптовалютой на $1,3 млн «божьей волей» Крипто, 13:22