Штаб Путина сдал в ЦИК 315 тыс. подписей в его поддержку

Сопредседатели штаба художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков и главный врач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко (Фото: Андрей Любимов / РБК) Председатель ЦИК России Элла Памфилова (Фото: Андрей Любимов / РБК) Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Сопредседатель штаба, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков (Фото: Андрей Любимов / РБК) Волонтер избирательного штаба В. Путина Захар Перцев, ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виктор Блажеев, сопредседатели штаба главный врач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, член Центральной избирательной комиссии России Константин Мазуревский (слева направо) (Фото: Андрей Любимов / РБК) Фото: Андрей Любимов / РБК

Избирательный штаб действующего президента России Владимира Путина представил в ЦИК 315 тыс. подписей в его поддержку как кандидата на выборах главы государства, сообщила сопредседатель штаба, главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, передает корреспондент РБК.

Другой сопредседатель штаба худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков уточнил, что за Путина оставили в десять раз больше подписей, чем необходимо в соответствии с законодательством (300 тыс. — РБК).

Член ЦИК России Константин Мазуревский пояснил, что на проверку подписей отводится десять дней. Проверять будут «как процедуру сбора подписей, так и сами подписи на предмет достоверности», — пояснил он.

Путин 8 декабря 2023 года заявил, что пойдет на предстоящие выборы в качестве самовыдвиженца. Для регистрации ему необходимо собрать как минимум 300 тыс. подписей, но не более 7,5 тыс. в каждом субъекте страны. 21 декабря в Гостином Дворе в Москве открылся предвыборный штаб Путина. Кроме Машкова и Лысенко, еще одним сопредседателем штаба стал спикер парламента ДНР Артем Жога.

Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В случае успешной регистрации действующего президента соперниками Путина станут лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков и депутат от КПРФ, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Они уже получили кандидатские удостоверения.