Надеждин оспорил отказ ЦИК в регистрации кандидатом в президенты
Бывший депутат Госдумы Борис Надеждин 16 февраля подал иск в Верховный суд для оспаривания решения ЦИК об отказе в регистрации кандидатом на президентских выборах. Об этом сообщается на сайте политика.
«Многие подписи были забракованы из-за несоответствия данных в паспорте подписантов и справке МВД. Мы связывались с людьми по всей России, чтобы уточнить данные и отстоять их подписи. Я не согласен с отказом ЦИК в моей регистрации, поэтому я оспариваю его в Верховном суде», — заявил Надеждин.
Верховный суд принял иск к рассмотрению и назначил заседание на 10:00 мск 21 февраля.
Надеждин выдвигался на выборы президента России от партии «Гражданская инициатива», ему необходимо было собрать 100 тыс. подписей в поддержку своей кандидатуры. 8 февраля ЦИК отказала ему в регистрации кандидатом по причине более 5% допустимого брака в подписных листах. Надеждин сдал в Центризбирком 105 тыс. подписей, из них 9147 признали недействительными. Политик предлагал отложить рассмотрение вопроса о его регистрации на 10 февраля, однако ЦИК отказала.
После этого политик говорил об отсутствии претензий к Центризбиркому, но наличии их к «законодателям, которые сделали такой закон, по которому невозможно подписи собрать».
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