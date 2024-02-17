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Выборы президента России ,  
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Надеждин оспорил отказ ЦИК в регистрации кандидатом в президенты

Надеждин оспорил отказ ЦИК в регистрации кандидатом в президенты России
Сюжет
Выборы президента России
Верховный суд рассмотрит иск Надеждина об отказе ЦИК в регистрации кандидатом на президентских выборах 21 февраля. Ранее политик сдал 105 тыс. подписей в Центризбирком, из которых 9147 признали недействительными
Борис Надеждин
Борис Надеждин (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

Бывший депутат Госдумы Борис Надеждин 16 февраля подал иск в Верховный суд для оспаривания решения ЦИК об отказе в регистрации кандидатом на президентских выборах. Об этом сообщается на сайте политика.

«Многие подписи были забракованы из-за несоответствия данных в паспорте подписантов и справке МВД. Мы связывались с людьми по всей России, чтобы уточнить данные и отстоять их подписи. Я не согласен с отказом ЦИК в моей регистрации, поэтому я оспариваю его в Верховном суде», — заявил Надеждин.

Верховный суд принял иск к рассмотрению и назначил заседание на 10:00 мск 21 февраля.

Надеждин выдвигался на выборы президента России от партии «Гражданская инициатива», ему необходимо было собрать 100 тыс. подписей в поддержку своей кандидатуры. 8 февраля ЦИК отказала ему в регистрации кандидатом по причине более 5% допустимого брака в подписных листах. Надеждин сдал в Центризбирком 105 тыс. подписей, из них 9147 признали недействительными. Политик предлагал отложить рассмотрение вопроса о его регистрации на 10 февраля, однако ЦИК отказала.

После этого политик говорил об отсутствии претензий к Центризбиркому, но наличии их к «законодателям, которые сделали такой закон, по которому невозможно подписи собрать».

Надеждин подал иски в Верховный суд после отказа в регистрации кандидатом
Политика
Борис Надеждин
Выборы президента России пройдут 15–17 марта. Кандидатами на этот пост зарегистрировали действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец), лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди») и председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова (КПРФ).

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Борис Надеждин фото

Борис Надеждин

политик
26 апреля 1963 года
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