Надеждин оспорил отказ ЦИК в регистрации кандидатом в президенты

Верховный суд рассмотрит иск Надеждина об отказе ЦИК в регистрации кандидатом на президентских выборах 21 февраля. Ранее политик сдал 105 тыс. подписей в Центризбирком, из которых 9147 признали недействительными

Борис Надеждин (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

Бывший депутат Госдумы Борис Надеждин 16 февраля подал иск в Верховный суд для оспаривания решения ЦИК об отказе в регистрации кандидатом на президентских выборах. Об этом сообщается на сайте политика.

«Многие подписи были забракованы из-за несоответствия данных в паспорте подписантов и справке МВД. Мы связывались с людьми по всей России, чтобы уточнить данные и отстоять их подписи. Я не согласен с отказом ЦИК в моей регистрации, поэтому я оспариваю его в Верховном суде», — заявил Надеждин.

Верховный суд принял иск к рассмотрению и назначил заседание на 10:00 мск 21 февраля.

Надеждин выдвигался на выборы президента России от партии «Гражданская инициатива», ему необходимо было собрать 100 тыс. подписей в поддержку своей кандидатуры. 8 февраля ЦИК отказала ему в регистрации кандидатом по причине более 5% допустимого брака в подписных листах. Надеждин сдал в Центризбирком 105 тыс. подписей, из них 9147 признали недействительными. Политик предлагал отложить рассмотрение вопроса о его регистрации на 10 февраля, однако ЦИК отказала.

После этого политик говорил об отсутствии претензий к Центризбиркому, но наличии их к «законодателям, которые сделали такой закон, по которому невозможно подписи собрать».

Выборы президента России пройдут 15–17 марта. Кандидатами на этот пост зарегистрировали действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец), лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди») и председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова (КПРФ).