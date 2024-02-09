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Выборы президента России ,  
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ЦИК показала, каким будет бюллетень на президентских выборах

ЦИК показала бюллетень к президентским выборам с четырьмя кандидатами
Сюжет
Выборы президента России
В бюллетене будут четыре кандидата: Путин, Даванков, Слуцкий и Харитонов. Напечатать планируется свыше 113 млн бюллетеней
Фото: ЦИК России
Фото: ЦИК России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала бюллетень к выборам президента России, которые пройдут 15–17 марта.

В нем — четыре кандидата: Владислав Даванков от партии «Новые люди», Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ.

Самое короткое описание — у Путина: «1952 года рождения, место жительства — город Москва, президент Российской Федерации; самовыдвиженец». У остальных приведены сведения о работе в Госдуме, их должностях в партиях и т.д.

Будет напечатано более 113 млн бюллетеней.

ЦИК сняла Надеждина и оставила на выборах четырех кандидатов в президенты
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Накануне, 8 февраля, в ЦИК прошло заседание, на котором было отказано в регистрации двум кандидатам в президенты от партий — Борису Надеждину от партии «Гражданская инициатива» и лидеру «Коммунистов России» Сергею Малинковичу, а также самовыдвиженцам Анатолию Баташеву и Раде Русских.

Последние двое не предоставили в ЦИК достаточное количество подписей (самовыдвиженцам нужно от 300 тыс.). В подписях, которые передали в Центризбирком Надеждин и Малинкович, нашли брак, его количество оказалось больше допустимых 5%: у Надеждина недействительными признали 15,2% подписей от почти 105 тыс., у Малинковича — 14,9% от почти 105 тыс.

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Надеждин заявил, что обжалует решение ЦИК об отказе в регистрации в Верховном суде.
 

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